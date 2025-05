Την οργή του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε η ερώτηση του δημοσιογράφου του NBC, Πίτερ Αλεξάντερ, για το πολυτελές αεροσκάφος που έκανε δώρο στις ΗΠΑ το Κατάρ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον χαρακτηρίζει «ανόητο» και «ηλίθιο».

«Γιατί μιλάς γι’ αυτό; Τι με ρωτάς; Ξέρεις, θα πρέπει να σε πετάξουμε έξω. Τι σχέση έχει αυτό (σ.σ. η ερώτηση έγινε κατά τον διάλογο που είχε ο Τραμπ με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής) με το Κατάρ; Δίνουν στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ένα αεροσκάφος, οκ; Και αυτό είναι σπουδαίο πράγμα» είπε με εμφανή τον εκνευρισμό του ο Τραμπ.

«Συζητάμε για πολλά άλλα πράγματα εδώ. Προσπαθεί το NBC να αλλάξει την ατζέντα από το θέμα που μόλις είδατε;» αναρωτήθηκε ο Τραμπ.

«Είσαι πραγματικά ένα φριχτό άτομο. Αρχικά, δεν έχεις αυτό που χρειάζεται για να είσαι δημοσιογράφος. Δεν είσαι ούτε καν έξυπνος. Πρέπει να πας πίσω στο στούντιο του NBC γιατί αυτοί που τρέχουν το μέσο θα πρέπει να ερευνηθούν. Είναι τόσο φριχτοί με τον τρόπο που διοικούν το δίκτυο» συνέχισε την προσωπική επίθεση στον δημοσιογράφο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

BREAKING: CHAOTIC SCENE JUST BROKE OUT AT THE WH:



Trump explodes at reporter Peter Alexander and threatens to investigate NBC after he presses him about reports he’s keeping the $400M jet from Qatar. This is insane. pic.twitter.com/AwSJc7cS1A