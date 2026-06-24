Την πώληση αμερικανικών κινητήρων για το μαχητικό Kaan στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, φαίνεται ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Μάλιστα, η συνολική αξία του πακέτου ενδέχεται να υπερβεί τα $700 εκατομμύρια, σύμφωνα με πηγή.

Την είδηση μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο τέσσερις πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Τους κινητήρες της General Electric θα «φορά» το Kaan, το πρώτο εγχώριας κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Πρόκειται για έργο που ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας να καταστεί περισσότερο αυτάρκης στον τομέα της άμυνας.

Πρόκειται, όπως σχολιάζει το πρακτορείο ειδήσεων, μια σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου.

Αν και η Τουρκία και οι ΗΠΑ διατηρούν γενικά θερμές σχέσεις υπό την προεδρία του Τραμπ (που τακτικά επαινεί τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν), τις σκιάζει η μακροχρόνια διαφωνία σχετικά με την απόφαση της Ουάσιγκτον να αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 και να επιβάλει κυρώσεις, μετά την απόκτηση από την Άγκυρα των ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Η Ουάσινγκτον τονίζει ότι το ρωσικό σύστημα αποτελεί απειλή για την ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι η απόφαση να προχωρήσει η πώληση έρχεται σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν διαμαρτυρήθηκε δημοσίως, λέγοντας ότι καθυστερεί η διαδικασία.

Αντιρρήσεις από το Κογκρέσο

Εν τω μεταξύ, ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε διατυπώσει αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της άτυπης διαδικασίας εξέτασης και δεν έχει δώσει το πράσινο φως για το πακέτο, σύμφωνα με δύο πηγές.

Παρά τις αντιρρήσεις, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, και θα ακολουθήσει επίσημη κοινοποίηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο, ανέφεραν ακόμη οι πηγές.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει, επισημαίνει το Reuters.

protothema.gr