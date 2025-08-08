Μια ιδιαίτερα σοκαριστική και τραυματική εμπειρία για ένα μικρό κορίτσι καταγράφηκε σε βίντεο τις προηγούμενες ημέρες στην Κίνα, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα εδώ και μέρες.

Στο υλικό διακρίνεται ένας άνδρας, πιθανότατα ο πατέρας του παιδιού, να περπατά βιαστικά μαζί με τη μικρή σε έναν ερημωμένο δρόμο, πιθανώς αναζητώντας καταφύγιο σε κάποιο ασφαλές σημείο.

Κάποια στιγμή ο δυνατός αέρας παρασύρει την ομπρέλα του παιδιού και αυτό τρέχει για να την ξαναπάρει. Ωστόσο ο γονιός συνεχίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα, αφήνοντας πίσω του το παιδί που κλαίει και φωνάζει.

Πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα επισήμαναν ότι το περιστατικό ήταν τραυματικό για το παιδί.

protothema.gr