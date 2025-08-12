Κύματα καύσωνα πλήττουν εκτεταμένες περιοχές της Ευρώπης, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 43 βαθμούς Κελσίου στη νότια Γαλλία και να αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι ακραίες θερμοκρασίες συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και ξηρή ατμόσφαιρα, συνθήκες που επιδεινώνουν την κατάσταση σε πολλές χώρες.

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατέγραψαν τέσσερις μετεωρολογικοί σταθμοί στη νότια Γαλλία με το θερμόμετρο να δείχνει 41,6 βαθμούς Κελσίου στο Μπορντό, ενώ καταρρίφθηκαν τα ρεκόρ στο Μπερζεράκ, το Κονιάκ και το Σεν Ζιρόν εν μέσω του καύσωνα σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, Météo France.

Νεκρό από θερμοπληξία τετράχρονο αγόρι στην Ιταλία

Κύμα καύσωνα σαρώνει και την Ιταλία, όπου ένα τετράχρονο αγόρι από τη Ρουμανία έχασε τη μάχη λίγες μέρες αφότου βρέθηκε αναίσθητο λόγω θερμοπληξίας στο αυτοκίνητο της οικογένειας στη Σαρδηνία.

Το αγόρι μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Ρώμης, όπου δυστυχώς πέθανε λόγω ανηκέστου εγκεφαλικής βλάβης, όπως ανέφερε το νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο τη Δευτέρα.

Καμίνι λόγω του καύσωνα η Ευρώπη

Επιστήμονες λένε ότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Carbon Brief, που ειδικεύεται στην επιστήμη και την πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η φετινή αναμένεται να είναι η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στη Γηραιά Ήπειρο.

Οι θερμοκρασίες στην ξηρά στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά περίπου 2,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, δηλαδή με διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου ρυθμό, επιτείνοντας τους καύσωνες, όπως αναφέρει ο Copernicus, η κλιματική υπηρεσία της ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης οι καμμένες εκτάσεις στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι ήδη υπερβαίνουν τον μέσο όρο με μεγάλες πυρκαγιές να έχουν ξεσπάσει στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά και την Ελλάδα από τα τέλη Ιουνίου.

Συναγερμός στη Βρετανία λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office αναμένει να κορυφωθεί σήμερα γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο το τέταρτο κύμα καύσωνα που πλήττει αυτό το καλοκαίρι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπηρεσία ασφάλειας δημόσιας υγείας εξέδωσε κίτρινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενες παθήσεις.

Κόκκινος συναγερμός στη Γαλλία

Τη Δευτέρα, η εθνική μετεωρολογική αρχή της Γαλλίας, Météo-France, έθεσε 12 νομούς σε κόκκινο συναγερμό, την υψηλότερη προειδοποίηση για καύσωνα στη χώρα, προβλέποντας εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε μια περιοχή που εκτείνεται από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι τις πεδιάδες στη Μεσόγειο.

Άλλοι 41 νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό, όπως και η Ανδόρα, μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. «Μην ξεγελιέστε – δεν μπορούμε να λέμε “φυσιολογικό είναι, καλοκαίρι έχουμε”. Δεν είναι φυσιολογικό, είναι εφιάλτης», δήλωσε ο κλιματολόγος Σερζ Ζακά στο δίκτυο BFMTV από το Μοντομπάν του νομού Ταρν ε Γκαρόν, όπου η αφόρητη ζέστη είχε μετατρέψει όλη μέρα την περιοχή σε καμίνι.



Εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν άδειους δρόμους με κλειστά καταστήματα στη Βαλένς, κατοίκους που προστατεύουν τα παράθυρα με αλουμινόχαρτο για να αντανακλούν το φως και τουρίστες που κουλουριάζονται κάτω από ομπρέλες κατά μήκος του ποταμού Γκαρόν στην Τουλούζη. Στα νότια, οι υπαίθριοι χώροι στις καφετέριες ήταν άδειοι καθώς οι πελάτες αναζητούσαν δροσιά σε εσωτερικούς χώρους.

Στην περιφέρεια της Οντ εκατοντάδες πυροσβέστες παρέμειναν στην οινοπαραγωγική περιοχή, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις του θανατηφόρου πύρινου μετώπου, που αποτέφρωσε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα την περασμένη εβδομάδα. Αξιωματούχοι λένε ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο, αλλά προειδοποιούν ότι δεν θα σβήσει πλήρως για εβδομάδες, με τις θερμές εστίες να εξακολουθούν να σιγοκαίνε και να κινδυνεύουν να αναζωπυρωθούν.

Μέχρι το Σαββατοκύριακο σε κλοιό αφόρητης ζέστης η Γαλλία

Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί μόνο οκτώ φορές στη Γαλλία από το 2004, μετά από ένα θανατηφόρο καύσωνα το προηγούμενο έτος. Οι Αρχές προειδοποιούν για ακραία, παρατεταμένη ζέστη με σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και τη δυνατότητα να διαταράξει την καθημερινή ζωή. Ο κόκκινος συναγερμός δίνει στις τοπικές Αρχές την εξουσία να ακυρώνουν υπαίθριες εκδηλώσεις, να κλείνουν δημόσιους χώρους και να τροποποιούν τα προγράμματα σχολείων ή κατασκηνώσεων.

Το κύμα καύσωνα, το δεύτερο στη Γαλλία για το καλοκαίρι, ξεκίνησε την Παρασκευή και αναμένεται να διαρκέσει όλη την εβδομάδα, συνεχίζοντας μέχρι το Σαββατοκύριακο των διακοπών της 15ης Αυγούστου. Ήδη κινείται βόρεια, με τη θερμοκρασία να προβλέπεται να φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της κοιλάδας του Λίγηρα και τους 34 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι.

Φωτιές στη Βουλγαρία

Στη Βουλγαρία, οι θερμοκρασίες αναμενόταν να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, με τις Αρχές να αυξάνουν στο μέγιστο το επίπεδο του συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Σχεδόν 200 φωτιές ξέσπασαν, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν τεθεί υπό έλεγχο, εντοπιστεί και σβήσει, αλλά η κατάσταση παραμένει «πολύ δύσκολη», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντζάρτοφ, επικεφαλής της εθνικής μονάδας πυρασφάλειας.

Τρεις μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζονται κατά μήκος των συνόρων με την Ελλάδα και την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης μιας κοντά στο Στρουμιάνι που αναζωπυρώθηκε μετά από τρεις εβδομάδες. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και προσωπικό έκτακτης ανάγκης μάχονται με τις φλόγες σε ανώμαλο έδαφος, απρόσιτο από οχήματα, με την υποστήριξη ελικοπτέρων του στρατού και δύο σουηδικών αεροσκαφών.

Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Ουγγαρία

Την Κυριακή στην Ουγγαρία καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών με τον υδράργυρο στα νοτιοανατολικά να εκτοξεύεται στους 39,9 βαθμούς Κελσίου σπάζοντας το ρεκόρ του 1948.

Αλλά και η Βουδαπέστη κατέγραψε ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας με 38,7 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα στο Μόσταρ της νότιας Βοσνίας η θερμοκρασία έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου. «Κάνει πολύ ζέστη, αυτό δεν είναι φυσιολογικό», δήλωσε η Φατίμα Σάφρο, κάτοικος του Μόσταρ. «Κάνει πολύ ζέστη ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Στη Σερβία, οι αγρότες στο όρος Σούβα Πλάνινα απηύθυναν εκκλήσεις για επείγουσα παροχή νερού για τα ζώα, αφού στέρεψαν ρυάκια και λίμνες.

Στο Μαυροβούνιο ξέσπασαν πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα και κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής, με τις Αρχές να ζητούν επειγόντως βοήθεια από τις γειτονικές χώρες. Οικογένειες εκκενώθηκαν από μια περιοχή βόρεια της πρωτεύουσας, καθώς μονάδες του στρατού εργάζονταν για την προστασία των ερειπίων της αρχαίας πόλης Ντούκλια.

