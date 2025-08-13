Η 52χρονη πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, Κιμ Κέον Χι, συνελήφθη με την κατηγορία της χειραγώγησης μετοχών και της δωροδοκίας. Η σύζυγος του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος ήδη εκτίει ποινή φυλάκισης, αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η σύλληψη αποφασίστηκε έπειτα από τετράωρη ακρόαση στο δικαστήριο της Σεούλ, το οποίο εξέδωσε ένταλμα κράτησης επικαλούμενο τον κίνδυνο αλλοίωσης ή καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που βρίσκονται ταυτόχρονα στη φυλακή τόσο πρώην πρόεδρος όσο και πρώην πρώτη κυρία. Ο Γιουν είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιανουάριο για να δικαστεί σχετικά με αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου το προηγούμενο έτος, γεγονός που οδήγησε στην πολιτική του πτώση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Κιμ φέρεται να αποκόμισε παράνομα κέρδη άνω των 800 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 578.000 δολάρια) μέσω συμμετοχής σε σχέδιο χειραγώγησης της τιμής μετοχών της εταιρείας Deutsch Motors, επίσημης αντιπροσωπείας της BMW στη Νότια Κορέα.