Μία εντυπωσιακή και σπάνια εικόνα εκτυλίχθηκε πριν λίγο στην Αλάσκα, όταν δύο προεδρικά αεροσκάφη βρέθηκαν δίπλα-δίπλα σε αμερικανικό έδαφος, μάλιστα σε στρατιωτική βάση, ένα θέαμα σπάνιο για τα δεδομένα των ΗΠΑ.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποβιβάστηκε από το Ilyushin Il-96, ένα αεροσκάφος υψηλής τεχνολογίας και το κύριο μέλος του ρωσικού προεδρικού στόλου, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει το στρατιωτικοποιημένο Boeing 747 του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό ως Air Force One όταν ο ίδιος επιβαίνει σε αυτό.

Και τα δύο τζετ, τετρακινητήρια και ευρύσωμα, προσφέρουν μοναδική οπτική για τους παρατηρητές αεροσκαφών, αν και το ρωσικό είναι τεχνικά νεότερου σχεδιασμού.

Μία σύγκριση των δύο προεδρικών αεροσκαφών

Τύπος και Κατασκευή

Ilyushin Il-96 (Πούτιν):

Ρωσικό τετρακινητήριο αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων, κατασκευασμένο από την Ilyushin. Πρόκειται για νεότερο σχεδιασμό από το Boeing 747-200/8 του Air Force One, με τεχνολογία και συστήματα που προσαρμόζονται για προεδρικές μετακινήσεις και ασφάλεια.

Boeing 747-200B / 747-8 (Air Force One, Τραμπ):

Αμερικανικό τετρακινητήριο ευρύσωμο τζετ, τροποποιημένο ειδικά για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα επικοινωνίας, αντιπυραυλική προστασία, και πλήρως εξοπλισμένο εσωτερικό για εργασία, ανάπαυση και στρατηγικές ανάγκες.

Μέγεθος και Απόδοση

Il-96: Μήκος περίπου 55 μέτρα, άνοιγμα φτερών 60 μέτρα, χωρητικότητα περίπου 262 επιβατών σε κανονική ρύθμιση (μικρότερη σε προεδρική διαμόρφωση).

Air Force One: Μήκος 70 μέτρα (747-200B), άνοιγμα φτερών 60 μέτρα, χωρητικότητα μέχρι 70-100 άτομα σε προεδρική διαμόρφωση, αν και το τζετ μπορεί να μεταφέρει έως 400 επιβάτες σε κανονική εμπορική ρύθμιση.

Εμβέλεια

Il-96: Περίπου 11.000 χιλιόμετρα, αρκετό για μη-σταθερές διεθνείς πτήσεις χωρίς ανεφοδιασμό.

Air Force One: Περίπου 12.000 χιλιόμετρα, επίσης ικανό για μεγάλες αποστάσεις, με δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει, αυξάνοντας την αυτονομία του σχεδόν απεριόριστα.

Ασφάλεια και Τεχνολογία

Il-96: Εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και αντιμέτρων, ανθεκτικό σε ηλεκτρονικούς και φυσικούς κινδύνους.

Air Force One: Υπερπροστατευμένο, με αντιπυραυλικά συστήματα, ηλεκτρονικό πολεμικό εξοπλισμό, δορυφορικές επικοινωνίες και πλήρη στρατηγική υποστήριξη. Θεωρείται από τα ασφαλέστερα αεροσκάφη στον κόσμο.

Εσωτερικό

Il-96: Προεδρικές σουίτες, αίθουσες συσκέψεων, γραφεία και διατάξεις για προσωπικό και ασφάλεια

Air Force One: Πλήρως εξοπλισμένο για εργασία, συσκέψεις υψηλού επιπέδου, ιατρική υποστήριξη, γραφεία, χώρους ξεκούρασης, κουζίνα, και πλήρη υποδομή για προσωπικό ασφαλείας και στρατιωτικό επιτελείο.

Το Air Force One υπερτερεί σε ασφάλεια, τεχνολογία επικοινωνιών και υποδομές εργασίας, αν και είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος. Το Ilyushin Il-96 είναι νεότερου σχεδιασμού, αξιόπιστο και κατάλληλο για διεθνείς πτήσεις, με αρκετές προσαρμογές για το ρωσικό προεδρικό πρωτόκολλο, αλλά τεχνολογικά και σε επίπεδο προστασίας υπολείπεται σε σχέση με το Air Force One.

Protothema.gr