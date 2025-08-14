Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν προτίθεται να συζητήσει ζήτημα ανταλλαγής εδαφών ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία στη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, σύμφωνα με το NBC.

Κατά το αμερικανικό δίκτυο, ο Τραμπ διατύπωσε αυτή τη θέση σε τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι στόχος του είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση της συνάντησης της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον Telegraph, ο Τραμπ εξετάζει πρόταση που θα προσφέρει στον Πούτιν πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά και άλλους φυσικούς πόρους, προκειμένου να τον ενθαρρύνει να τερματίσει τον πόλεμο. Η πρόταση περιλαμβάνει:

άνοιγμα των φυσικών πόρων της Αλάσκας στη Μόσχα,

άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων κατά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας,

πρόσβαση σε κοιτάσματα σπάνιων γαιών σε ουκρανικά εδάφη που ελέγχει η Ρωσία.

Την προετοιμασία του σχεδίου φέρεται να έχει αναλάβει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, διερευνώντας πιθανά οικονομικά ανταλλάγματα για τη Ρωσία ώστε να επιταχυνθεί συμφωνία εκεχειρίας.

Η Ουκρανία διαθέτει περίπου το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου, με σημαντικά κοιτάσματα σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο. Η Ουάσιγκτον έχει ήδη υπογράψει συμφωνία εκμετάλλευσης σπάνιων γαιών με το Κίεβο, αλλά η ανάπτυξη νέων εξορύξεων θα μπορούσε να επιταχυνθεί με τη ρωσική συνεργασία.

Στα κίνητρα περιλαμβάνεται και η άρση περιορισμών στις εξαγωγές ανταλλακτικών για ρωσικά αεροσκάφη, γεγονός που θα μπορούσε να ωφελήσει την Boeing, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν μεγάλο στόλο Airbus και Boeing που δυσκολεύονται να συντηρηθούν λόγω κυρώσεων.

Ο Τραμπ εξετάζει, επίσης, το ενδεχόμενο να επιτρέψει στη Ρωσία εκμετάλλευση φυσικών πόρων στην περιοχή του Βερίγγειου Πορθμού, όπου η Αλάσκα και η Ρωσία απέχουν μόλις τρία μίλια, με σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πηγές της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσαν στον Telegraph ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να δεχθεί τέτοια κίνητρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρουσιαστούν ως «ανταμοιβή» για τον Ρώσο πρόεδρο.

protothema.gr