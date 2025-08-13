Περίπου μία ώρα διήρκεσε η διαδικτυακή σύνοδος κορυφής που πραγματοποιήθηκε γύρω στις 16:00 ώρα Κύπρου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών. Στη διάσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Η τηλεδιάσκεψη διεξήχθη στην καγκελαρία του Βερολίνου, όπου βρίσκονταν από το μεσημέρι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι. Ελήφθησαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο «μυστικό» χώρο χωρίς παράθυρα, εξοπλισμένο με τεχνολογία που αποτρέπει υποκλοπές. Δεν επιτράπηκε η παρουσία διερμηνέων, ενώ οι συμμετέχοντες μίλησαν αγγλικά και άφησαν τα απενεργοποιημένα κινητά τους σε ειδικά «κουτιά θορύβου» που μπλοκάρουν τα μικρόφωνα.

Willkommen in Berlin, lieber Wolodymyr @ZelenskyyUa.



Ласкаво просимо до Берліна,

дорогий Володимире Зеленський.



Welcome to Berlin, dear Volodymyr Zelenskyy. pic.twitter.com/ITHAIvfkE7 August 13, 2025

Η επικοινωνία θεωρείται προάγγελος της συνάντησης που θα έχει την Παρασκευή στην Αλάσκα ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο την αναζήτηση κοινού εδάφους πριν τις συνομιλίες με το Κρεμλίνο. Νωρίτερα, σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους «καλούς ανθρώπους» που «θέλουν να καταλήξουμε σε συμφωνία» για την Ουκρανία. Η Μόσχα υποβάθμισε τη σημασία της επικοινωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «ασήμαντη».

Κοινή γραμμή ενόψει Αλάσκας

Ανοίγοντας τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της τηλεδιάσκεψης, ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, τονίζοντας ότι η συμμετοχή του στη συνομιλία με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Υπογράμμισε ότι η σημερινή ημερομηνία, 13 Αυγούστου, έχει συμβολική σημασία, καθώς το 1961 ξεκίνησε η κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου – ενός συμβόλου του ευρωπαϊκού και γερμανικού διχασμού που τελικά ξεπεράστηκε.

«Σήμερα, 64 χρόνια μετά, γνωρίζουμε τι σήμαινε αυτή η διαίρεση. Δυστυχώς, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία άνοιξε ξανά τις πληγές του ευρωπαϊκού διαχωρισμού», σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μερτς αποκάλυψε ότι την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, όπου «ενδέχεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις». Όπως είπε, οι Ευρωπαίοι «κάνουν ό,τι μπορούν για να διαμορφώσουν σωστά την ατζέντα αυτής της συνάντησης» και εξέφρασε την ελπίδα να στεφθεί με επιτυχία η αποστολή του Αμερικανού προέδρου.

«Η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση» τόνισε ο Μερτς

Αναφερόμενος στην τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Τραμπ, ο καγκελάριος εξήγησε ότι εξετάστηκαν «λεπτομερώς» όλα τα σημεία και ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στη διάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» που ακολουθεί. Το βασικό μήνυμα προς τον Τραμπ ήταν ότι τα συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης «πρέπει να διασφαλιστούν», ενώ συμφωνήθηκαν οι στόχοι των συνομιλιών με τον Πούτιν.

Ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι τονίστηκε στον Τραμπ η ανάγκη η Ουκρανία να συμμετέχει σε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση, η εκεχειρία να προηγηθεί των συνομιλιών, η αναγνώριση ρωσικής κατοχής να μην αποτελεί αντικείμενο νομικής συζήτησης, οι ουκρανικές δυνάμεις να μπορούν να υπερασπίζονται τη χώρα τους και οι διαπραγματεύσεις να εντάσσονται σε μία «διατλαντική στρατηγική».

«Θέλουμε τα πράγματα να προχωρήσουν με τη σωστή σειρά: Θέλουμε να επιτευχθεί εκεχειρία από την αρχή και, στη συνέχεια, να καταρτιστεί ένα πλαίσιο συμφωνίας. Εάν η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να συζητήσει για εδαφικές διαπραγματεύσεις, τότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν βίαιες αλλαγές στα σύνορα», δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο αρχών πριν τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημαίνοντας πως «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία». Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ υποστηρίζει την επίτευξη εκεχειρίας και την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ενώ υπογράμμισε: «Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα βέτο στις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασκήσει συντονισμένη πίεση στη Μόσχα, να διατηρήσει τις κυρώσεις και να στείλει σαφές μήνυμα ότι αν η Ρωσία δεν αποδεχθεί την εκεχειρία στην Αλάσκα, η στάση αυτή θα ενισχυθεί. Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη ότι προειδοποίησε Τραμπ και Ευρωπαίους πως «ο Πούτιν μπλοφάρει».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει αλλάξει η θέση του σχετικά με την πιθανότητα παραχώρησης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, ο Ζελένσκι ήταν κατηγορηματικός: «Η θέση μου δεν έχει αλλάξει, διότι βασίζεται στο Σύνταγμα της Ουκρανίας, και αυτό δεν έχει αλλάξει». Συμπλήρωσε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας «δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βούληση του ουκρανικού λαού και με σεβασμό στο Σύνταγμά μας».

«Ο Πούτιν μπλοφάρει» τόνισε ο Ζελένσκι

Παίρνοντας τον λόγο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Γερμανό καγκελάριο για τη φιλοξενία και τη συμβολή της Γερμανίας στην ασφάλεια της Ουκρανίας. Τόνισε ότι όλοι οι ηγέτες που συμμετείχαν στη σημερινή συνάντηση επιθυμούν «ειρήνη στην Ουκρανία, ειρήνη στην Ευρώπη».

Zelensky: "We discussed the situation at the frontline. I told the US President and all our European colleagues that Putin is bluffing." pic.twitter.com/SRcFGajhDt — Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2025

Οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών στην Ουκρανία «πρέπει να συζητηθεί μόνο με την Ουκρανία» τόνισε ο Μακρόν

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει εκεχειρία στη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή στην Αλάσκα. Επιπλέον, τόνισε πως οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών στην Ουκρανία «πρέπει να συζητηθεί μόνο με την Ουκρανία», προσθέτοντας ότι «η ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο Τραμπ, του επέτρεψε να δηλώσει τις προθέσεις του για τη συνάντηση της 15ης Αυγούστου και μας επέτρεψε να εξηγήσουμε με μεγάλη σαφήνεια τις προσδοκίες μας».

Ο Μακρόν δήλωσε ακόμα, ότι είναι «θετικό» το γεγονός ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διάλογο, αλλά πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να «ακούγεται» όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν την ήπειρο, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.



We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.



Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.



We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Παράλληλα, σε ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια «καλή συνομιλία» με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, προσθέτοντας πως «Ευρώπη, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ενίσχυσαν την κοινή τους θέση για την Ουκρανία», ενώ συμπλήρωσε πως «κανείς δεν θέλει περισσότερο από εμάς μια ειρήνη διαρκείας».

