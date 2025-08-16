Η στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Άνκορατζ της Αλάσκας ίσως να μην είναι εντυπωσιακή, όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεταδώσει στα μέσα ενημέρωσης – και, όπως φάνηκε, όχι στον Ρώσο πρόεδρο – το μήνυμα ισχύος που θέλει να προβάλει για τις ΗΠΑ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην ώρα του, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του στη διπλωματία και τους τύπους, και ήταν αδιανόητο να επιχειρήσει να «παίξει» το παιχνίδι εντυπώσεων όπως είχε κάνει με την πρώην καγκελάριο Μέρκελ στη Ρωσία, ούτε να δοκιμάσει να «παγώσει» τον Τραμπ, ο οποίος ερμηνεύει τα πάντα – ή σχεδόν – με τον δικό του τρόπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε θερμά τον Πούτιν, χειροκροτώντας τον τρεις φορές στο κόκκινο χαλί του διαδρόμου προσγείωσης, και στη συνέχεια ανέβηκαν στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα για τη φωτογράφηση.

Ο Τραμπ είχε προσεκτικά ρυθμίσει το σκηνικό: Ο Πούτιν βρισκόταν περικυκλωμένος από αμερικανικά μαχητικά, ενώ το Air Force One του Τραμπ εμφανιζόταν εντυπωσιακά στο φόντο κάθε φωτογραφικού καρέ.

Η επόμενη κίνηση του Τραμπ φαίνεται ότι αιφνιδίασε τον Πούτιν: μετά τη φωτογράφηση, ένα βομβαρδιστικό B-2, συνοδευόμενο από μαχητικά τελευταίας γενιάς, διέσχισε τον ουρανό πάνω από τη βάση με απόλυτη ακρίβεια και συγχρονισμό.

Τέλος, ο Τραμπ ολοκλήρωσε το σχέδιό του προσκαλώντας τον Πούτιν να επιβιβαστεί στη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, καθιστώντας τον έναν από τους ελάχιστους, ίσως και τον μόνο, ξένους ηγέτες που είχαν αυτή την εμπειρία.

Τα δώρα

Πριν από τη συνάντηση είχαν διαρρεύσει πληροφορίες και για το δώρο που θα έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ο ίδιος ο Πούτιν είχε δηλώσει θα έδινε ένα δώρο για τον Τραμπ από το εργοστάσιο ιχθυελαίου το οποίο επισκέφθηκε στο Μαγκαντάν, στην ρωσική Άπω Ανατολή.

Οι πληροφορίες στα διεθνή ΜΜΕ έκαναν πάντως λόγο για κάποιες ιδιαίτερα σπάνιες ποικιλίες χαβιάρι και άλλα εκλεκτών εδεσμάτων.

Ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά είχε έτοιμο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν έναν φαλακρό αετό.

Φυσικά όχι τον αληθινό αλλά σε μορφή αγαλματιδίου γραφείου ώστε ο πρόεδρος της Ρωσίας να μπορεί να το διακοσμήσει κάπου στο Κρεμλίνο.