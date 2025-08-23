Την πρόθεσή του να δώσει εντολή για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και σε άλλες πόλεις γνωστοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο, με αφορμή την ανακοίνωση της ημερομηνίας της κλήρωσης για το Μουντιάλ 2026, ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι «το Σικάγο θα είναι πιθανώς η επόμενη πόλη που θα κάνουμε ασφαλή».

«Μετά θα βοηθήσουμε τη Νέα Υόρκη» πρόσθεσε. «Μπορεί να καθαρίσουμε και το Σαν Φρανσίσκο», συνέχισε.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τη δήμαρχο της Ουάσιγκτον Μιούριελ Μπάουζερ «να ανασκουμπωθεί», απειλώντας ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της για πολύ καιρό. «Ήταν επικίνδυνη» η κατάσταση στην Ουάσιγκτον, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Ήταν φρικτό και η δήμαρχος Μπάουζερ καλά θα κάνει να συγκροτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι δήμαρχος για πολύ καιρό ακόμη, επειδή αναλάβαμε με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να λειτουργήσουμε (σ.σ. την πόλη) όπως θα έπρεπε να λειτουργεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κινητοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Ουάσιγκτον, σε μια ασυνήθιστη επίκληση της προεδρικής εξουσίας του, κάνοντας λόγο για ένα κύμα βίαιης εγκληματικότητας.

Αξιωματούχοι της πόλης απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, απαντώντας πως τα στατιστικά στοιχεία από τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές καταδεικνύουν ότι το βίαιο έγκλημα κατέγραψε σημαντική πτώση έπειτα από μία απότομη αύξηση το 2023.

AFP: Οι Εθνοφρουροί στην Ουάσιγκτον «σύντομα θα οπλοφορούν»

Στέλεχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε εξάλλου σύμφωνα με το AFP ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν στην πρωτεύουσα «σύντομα» θα οπλοφορούν. «Κατά διαταγή του υπουργού Άμυνας, τα μέλη της Εθνοφρουράς, στην αποστολή τους για τη μείωση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας μας, σύντομα θα υπηρετούν με τον οπλισμό τους», είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στις 5 Δεκεμβρίου η κλήρωση του Μουντιάλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε εξάλλου ότι η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου.

«Κάποιοι το αναφέρουν ως Trump – Kennedy Center, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό ακόμα. Ίσως σε μια εβδομάδα περίπου» τόνισε.

