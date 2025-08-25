Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στο Περού ο ισχυρός αντικυκλώνας που σχηματίστηκε στον Νότιο Ειρηνικό, συνοδευόμενος από σφοδρούς ανέμους και τεράστια κύματα. Οι αρχές προχώρησαν την Κυριακή στο κλείσιμο 88 από τα 122 λιμάνια της χώρας, αναστέλλοντας κάθε δραστηριότητα, από την αλιεία μέχρι τις εμπορικές μεταφορές.

Η κακοκαιρία στοίχισε ήδη τη ζωή σε μέλος του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έπεσε στη θάλασσα από περιπολικό σκάφος στο Πουέρτο Πιμεντέλ, 780 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμας. Το σώμα του εντοπίστηκε περίπου ένα χιλιόμετρο από την ακτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ναυτικού.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα ακραία φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερα κλειστά λιμάνια. Ο αντικυκλώνας έχει φέρει και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στο Πίσκο και το Παράκας σημειώθηκαν αμμοθύελλες με ανέμους έως 63 χλμ./ώρα, όπως ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ακτές της Νότιας Αμερικής πλήττονται από ανάλογα φαινόμενα, καθώς στα τέλη του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, Περού και Χιλή είχαν βρεθεί αντιμέτωπα με ιδιαίτερα μεγάλα κύματα.

🌊⚠️Ante aviso de #Oleaje de ligera a fuerte intensidad en todo el litoral, vigente hasta el 27 de agosto, según la @DHN_peru, recuerda seguir las siguientes recomendaciones del #INDECI ⤵️ pic.twitter.com/gaRMfjTFFZ — COEN – INDECI (@COENPeru) August 24, 2025

protothema.gr