Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αρχίζουν ξανά αύριο, Τρίτη, στη Γενεύη, με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, τριών εκ των μελών της συμφωνίας του 2015 με την Τεχεράνη. Οι τρεις χώρες έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι αν δεν σημειωθεί πρόοδος, είναι έτοιμες να επαναφέρουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων, που θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών, ακολουθεί εκείνον του Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη. Εκπρόσωπος της Τεχεράνης θα είναι ο Ματζίντ Τακχτ-Ραβανσί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Η συμφωνία του 2015 προέβλεπε αυστηρούς περιορισμούς στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, η αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ οδήγησε το Ιράν σε παραβίαση βασικών δεσμεύσεων, κυρίως στον εμπλουτισμό ουρανίου. Σήμερα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η χώρα εμπλουτίζει ουράνιο σε επίπεδο 60%, πολύ πάνω από το όριο του 3,67% που όριζε η συμφωνία, πλησιάζοντας επικίνδυνα το 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Παράλληλα, η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, επιμένοντας ότι το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Ωστόσο, η πρόοδός του προκαλεί αυξανόμενες ανησυχίες, ειδικά μετά τον πόλεμο 12 ημερών με το Ισραήλ τον Ιούνιο και τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η τελική στάση της διεθνούς κοινότητας αναμένεται να κριθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι Ευρωπαίοι έχουν θέσει ως ορόσημο τα τέλη Αυγούστου για να βρεθεί διπλωματική λύση.

