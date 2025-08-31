Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε κοινές δηλώσεις με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ την Κυριακή, διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Πολωνίας ως κράτους πρώτης γραμμής.

Τόνισε ότι η πρόταση για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ προβλέπει τριπλασιασμό των κονδυλίων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την προστασία των συνόρων, καθώς και δεκαπλάσια αύξηση για τη στρατιωτική κινητικότητα. Συνολικά, οι επενδύσεις στην άμυνα θα πενταπλασιαστούν.

Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι ισχύει ήδη το σχέδιο επενδύσεων ύψους 800 δισ. ευρώ έως το 2030, καθώς και το πρόγραμμα SAFE για κοινές αμυντικές προμήθειες ύψους 150 δισ. ευρώ, στο οποίο η Πολωνία είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος.

Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση για κράτη-μέλη που συνορεύουν με Ρωσία και Λευκορωσία, ενώ η Πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή επένδυση, ώστε να ενισχυθεί συλλογικά η άμυνα.

«Πρέπει να κρατήσουμε το αίσθημα του κατεπείγοντος. Ο Πούτιν είναι αρπακτικό και δεν αλλάζει», είπε, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστεί οδικός χάρτης για πρόσθετες επενδύσεις στην άμυνα της ΕΕ, με στόχο να καλυφθούν τα κενά έως το 2030.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η πρώτη γραμμή άμυνας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός.

ΚΥΠΕ