Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ καταφέρθηκε κατά της «ψυχροπολεμικής νοοτροπίας» και των «ενεργειών εκφοβισμού» που, όπως είπε, υιοθετούνται στις διεθνείς σχέσεις.

Οι δηλώσεις του έγιναν στην εναρκτήρια ομιλία του στη σύνοδο της Τιαντζίν, στη βόρεια Κίνα, με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ξένων ηγετών από την Ευρασία, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Ο Σι τάχθηκε υπέρ μιας παγκόσμιας τάξης που θα βασίζεται στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας:

«Πρέπει να προωθήσουμε ιστορική προοπτική για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και να εναντιωθούμε σε κάθε νοοτροπία ψυχρού πολέμου ή αναμέτρησης συμμαχιών, σε ενέργειες εκφοβισμού».

