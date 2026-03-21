Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε την ηγεσία του Ιράν ότι η Μόσχα παραμένει «πιστός φίλος και αξιόπιστος εταίρος» σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Σε μήνυμά του με αφορμή το Νουρούζ, ο Πούτιν ευχήθηκε στον ιρανικό λαό «δύναμη για να ξεπεράσει αυτές τις σοβαρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια», σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Το μήνυμα απευθυνόταν στον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζάμπα Χαμενεΐ και στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αναφέρει ότι η Ρωσία φέρεται να βοηθά το Ιράν με πιο προηγμένες τακτικές χρήσης drones για επιθέσεις κατά αμερικανικών και κρατών του Κόλπου στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, η Μόσχα φέρεται να παρέχει πληροφορίες για τις θέσεις και τις κινήσεις αμερικανικών στρατευμάτων, πλοίων και αεροσκαφών, αξιοποιώντας – μεταξύ άλλων – δεδομένα από δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης.

Η Ρωσία και το Ιράν διατηρούν στενή στρατηγική συνεργασία. Στο παρελθόν, η Τεχεράνη είχε προμηθεύσει τη ρωσική πλευρά με drones τύπου Shahed στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η Ρωσία έχει συμβάλει και στο πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

protothema.gr