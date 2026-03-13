Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, μπορεί να βοηθά «λίγο» το Ιράν στον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η δήλωση του Τραμπ έγινε σε ραδιοφωνική συνέντευξη με τον παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαν Κιλμίντ, μία εβδομάδα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε δριμύτατα τον δημοσιογράφο του καναλιού, Πίτερ Ντούσι, επειδή τον ρώτησε στον Λευκό Οίκο σχετικά με αναφορές ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν.

«Αυτοί το κάνουν, και το κάνουμε κι εμείς»

Ο Κιλμίντ ρώτησε τον Τραμπ την Παρασκευή: «Πιστεύετε ότι ο Πούτιν τους βοηθάει;»

«Νομίζω ότι μπορεί να τους βοηθάει λίγο, ναι», απάντησε ο Τραμπ και συνέχισε: «Υποθέτω, και μάλλον πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;».

«Ναι, και εμείς τους βοηθάμε», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία από την εισβολή στις αρχές του 2022.

«Λοιπόν, αυτός [ο Πούτιν] το λέει αυτό, και η Κίνα θα έλεγε το ίδιο πράγμα, ξέρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Είναι σαν να λένε: ‘Ει, αυτοί το κάνουν, και το κάνουμε κι εμείς, για να είμαστε δίκαιοι’. Αυτοί το κάνουν, και το κάνουμε κι εμείς».

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Δευτέρα.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας, «οι Ρώσοι δήλωσαν ότι δεν μοιράζονται» πληροφορίες με το Ιράν.

«Λοιπόν, ξέρετε, μπορούμε να τους πιστέψουμε», είπε ο Γουίτκοφ εκείνη την ημέρα. «Ας ελπίσουμε ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες.»

