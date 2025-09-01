Το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχασε την πρόσβαση σε συστήματα GPS κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία, αναγκάζοντας τους πιλότους να προσγειωθούν χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες, καθώς όλα τα ηλεκτρονικά μέσα πλοήγησης τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times, το περιστατικό θεωρείται πιθανή ρωσική επιχείρηση δολιοφθοράς, καθώς «ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο έχασε το GPS», κάτι που χαρακτηρίστηκε ως «αδιαμφισβήτητη παρεμβολή». Το αεροπλάνο φέρεται να έκανε κύκλους για περίπου μία ώρα πριν από την χειροκίνητη προσγείωση με αναλογικούς χάρτες.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διακοπή προκλήθηκε από παρεμβολές (jamming) ή παραποίηση σήματος (spoofing), πρακτικές που εξουδετέρωσαν πλήρως τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης στην περιοχή. Η αυξανόμενη χρήση τέτοιων μεθόδων, που αποδίδονται στη Ρωσία, έχει ήδη προκαλέσει έντονες ανησυχίες σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων.

Η φον ντερ Λάιεν ταξίδευε από τη Βαρσοβία στη Βουλγαρία για να συναντήσει τον πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιαζκόφ και να επισκεφθεί αμυντικό εργοστάσιο. Στις δηλώσεις της υπογράμμισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «παραμένει αρπακτικό και μπορεί να συγκρατηθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής».

Η Βουλγαρία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, από την αποστολή σοβιετικού εξοπλισμού μέχρι την παροχή πυροβολικού και αμυντικών προϊόντων. Η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε τελικά από τη χώρα με το ίδιο αεροσκάφος, ωστόσο το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις Βρυξέλλες για την εντεινόμενη ρωσική δραστηριότητα και τις υβριδικές επιθέσεις εντός της ΕΕ.

protothema.gr