Σε συναγερμό βρέθηκε η Ρουμανία τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά στον 10ο όροφο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ περίπου 70 ένοικοι εγκατέλειψαν το κτίριο.

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, συγκάλεσε για την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, μετά το περιστατικό.

«Η πρωτοφανής φύση αυτού του συμβάντος απαιτεί μια αποφασιστική, συντονισμένη και αναλογική απάντηση σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο. Δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος.

A Russian Shahed drone attacked a residential building in the city of Galați in Romania. Two people were injured.

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ίλιε Μπολογιάν χαρακτήρισε τη συντριβή του ρωσικού drone σε πολυκατοικία «νέα παραβίαση του εναέριου χώρου» της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητες αντίδρασης της ρουμανικής αεράμυνας περιορίστηκαν από το διαθέσιμο επίπεδο εξοπλισμού.

«Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και συνιστά νέα παραβίαση του εναέριου χώρου, η οποία προκλήθηκε από τη συνεχιζόμενη ανεύθυνη και αδικαιολόγητη πολεμική δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πόλεμος αυτός συνεχίζει να επηρεάζει την ασφάλεια της Ρουμανίας και των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις ενέργειες και απαιτώ από τη Ρωσία να τις σταματήσει άμεσα», δήλωσε.

Wreckage found at the site of a drone strike tonight on an apartment building in Galați, Eastern Romania, which injured several civilians, appears to confirm that the building was indeed struck with a Russian Geran-2/Shahed-136.

Το ΝΑΤΟ σε επαφή με τις ρουμανικές Αρχές

Μετά το περιστατικό, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές Αρχές.

«Σήμερα το πρωί, πολυκατοικία στη Ρουμανία επλήγη από drone, καθώς η Ρωσία επιτέθηκε σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα. Η Γραμματεία του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές Αρχές», ανέφερε.

A Russian drone has entered Romanian airspace and crashed into a residential building. The drone flew directly into an apartment in the city of Galați. A major fire broke out. Several people were injured in the explosion.

Απογειώθηκαν δύο F-16

Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις είχαν στόχο πολιτικές και κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία κατά μήκος του Δούναβη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το drone που εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο εντοπίστηκε από τα ραντάρ στην περιοχή του δήμου Γκαλάτσι.

Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν αποστολή αεροπορικής επιτήρησης απογειώθηκαν στις 01:19 από την 86η Αεροπορική Βάση στο Φετεστί. Την επιχείρηση υποστήριξε και ελικόπτερο IAR 330 SOCAT της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι πιλότοι είχαν εξουσιοδότηση να εμπλακούν με στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια του συναγερμού.

Η Ρουμανία καλεί τον Ρώσο πρέσβη

Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Οάνα Τσόιου, ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά την επιβεβαίωση των ρουμανικών Αρχών ότι το drone που συνετρίβη στην πολυκατοικία ήταν ρωσικής προέλευσης.

«Κάλεσα τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο υπουργείο Εξωτερικών. Η ασφάλεια της Ρουμανίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Έχουμε επιβεβαίωση από το υπουργείο Άμυνας ότι το drone που προσέκρουσε στην πολυκατοικία στο Γκαλάτσι είναι ρωσικής προέλευσης», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει επίσημα τις συνέπειες που θα έχει το περιστατικό στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών

Μια 53χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Γκαλάτσι. Φέρει εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα πόδια, καθώς και τραύματα από θραύσματα γυαλιού.

Παράλληλα, ένα αγόρι 14 ετών νοσηλεύεται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών στο Γκαλάτσι, με εγκαύματα στο χέρι, χωρίς να αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας, και οι δύο ασθενείς βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

