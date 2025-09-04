Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στη Seestraße, στο Βερολίνο-Βέντινγκ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:10 μ.μ. τοπική ώρα

Σύμφωνα με την Bild, μια BMW έπεσε πάνω σε μια ομάδα παιδιών, ηλικίας μεταξύ 7 και 8 ετών, ενώ έκανε στροφή. Τρία από τα 15 παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Virchow, που βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Bild, η συνοδός τους τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων τριών ασθενοφόρων.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη επί τόπου. Η αστυνομία θεωρεί ότι το περιστατικό δεν είχε τρομοκρατικό υπόβαθρο, αλλά η ακριβής έρευνα συνεχίζεται.

#Berlin-Wedding: Unter den Opfern sollen viele Kinder sein, da mehrere Gruppen vor Ort unterwegs waren. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein, mehrere Kinder leicht. https://t.co/Dor5t4s1gJ pic.twitter.com/dugraW1Shm — Bettina Punkt (@Taykra) September 4, 2025

Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι το ατύχημα ήταν τυχαίο.

protothema.gr