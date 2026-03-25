Εκδόθηκε στη Γερμανία ο 25χρονος Καμέλ Μ. που συνελήφθη στην Κύπρο και φερόταν να συμμετείχε στην διοργάνωση «δολοφονικών επιθέσεων σε ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις στη Γερμανία και στην Ευρώπη».

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Γενικού Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα της Γερμανίας για τον νεαρό από τον Λίβανο, στον οποίο είχαν φορέσει χειροπέδες μέλη της Αστυνομίας Κύπρου στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 6 Μαρτίου.

Είχε αφιχθεί στο διεθνή αερολιμένα με ενδιάμεση πτήση από τον Λίβανο, πριν αναχωρήσει για άλλο ευρωπαϊκό προορισμό. Η σύλληψή του έγινε στη βάση ερυθράς αγγελίας και ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές.

Ο 25χρονος, όπως είχε αναφέρει ο «Φ», δεν έφερε ένσταση στο αίτημα για έκδοσή του και την περασμένη Πέμπτη μεταφέρθηκε στην χώρα της Κεντρικής Ευρώπης αεροπορικώς. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα της Γερμανίας, την επομένη, δηλαδή την Παρασκευή 20/3, εκτελέστηκε και το ένταλμα σύλληψής του.

«Εκτελέστηκε ένταλμα σύλληψης για προμήθεια όπλων για την ξένη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», σημειώνει σε επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Εισαγγελέα της Γερμανίας, παραπέμποντας σε προγενέστερη επίσημη ενημέρωση.

Σ΄ αυτήν ο Καμέλ Μ. παρουσιαζόταν να συμμετέχει ενεργά στην -υποστηριζόμενη από το Ιράν- Χαμάς και να προμήθευσε άλλο πρόσωπο με 300 φυσίγγια. Το αδίκημα, για το οποίο ελέγχεται ο γεννηθέντας στον Λίβανο 25χρονος, φέρεται να έγινε τον Αύγουστο του 2024 και εντάσσεται στο πλαίσιο «προετοιμασίας για δολοφονικές επιθέσεις της Χαμάς σε ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις στη Γερμανία και την Ευρώπη».

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση στη Γερμανία αστυνομικοί του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εγκληματολογικών Υποθέσεων έκαναν έρευνα στη κατοικία του κατηγορουμένου στο Βερολίνο, δυο μέρες μετά τη σύλληψή του στην Κύπρο (8/3/2026).

Σε σχετική ενημέρωση αναφέρεται: «Ο κατηγορούμενος θεωρείται εξόχως ύποπτος για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Στο ένταλμα σύλληψης του αποδίδεται κυρίως το εξής: Ο Kamel M. ανήκει στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Τον Αύγουστο του 2025, μέσω του ξεχωριστά διωκόμενου Mohammad S. παρέδωσε στον Abed Al G. 300 φυσίγγια έτοιμα για χρήση. Ο τελευταίος παρέδωσε τα φυσίγγια λίγο αργότερα στον Mohammed A. για περαιτέρω μεταφορά».

Οκτώ συλλήψεις

Όπως σημείωνε ο «Φ» σε προηγούμενό του δημοσίευμα, οι γερμανικές Αρχές ήδη είχαν κάνει συλλήψεις για εξάρθρωση της ομάδας και στο πλαίσιο αυτό είχαν συλλάβει τρία πρόσωπα το περασμένο φθινόπωρο. Συνολικά έχουν γίνει συνολικά οκτώ συλλήψεις μαζί με αυτήν του Καμέλ Μ.

Συγκεκριμένα, όπως σημειωνόταν σε ρεπορτάζ της Deutsche Welle, «στις αρχές Οκτωβρίου 2025, οι Αρχές συνέλαβαν στο Βερολίνο τρία άτομα που θεωρούνταν ύποπτα μέλη της Χαμάς. Μέχρι το τέλος του έτους ακολούθησαν και άλλες συλλήψεις: μία στο Λονδίνο, μία στα σύνορα Γερμανίας–Τσεχίας και μία στα σύνορα Γερμανίας–Δανίας. Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο, ο Μοχάμεντ Σ. συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βερολίνου κατά την άφιξή του από τη Βηρυτό».