Μέλος τρομοκρατικής ομάδας φέρεται να είναι ο 25χρονος Καμέλ M., ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας την περασμένη Παρασκευή.

Ο νεαρός τέθηκε υπό σύλληψη όταν αφίχθηκε στο διεθνή αερολιμένα με ενδιάμεση πτήση από τον Λίβανο, πριν αναχωρήσει για άλλο ευρωπαϊκό προορισμό.

Μέλη της Αστυνομίας Κύπρου του φόρεσαν χειροπέδες στη βάση ερυθράς αγγελίας και ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές.

Οι σχετικές πληροφορίες που ήταν εις γνώση της Αστυνομίας Κύπρου, έφεραν το εν λόγω πρόσωπο να είχε εμπλακεί σε υπόθεση διακίνησης σφαιρών και εκρηκτικών υλών.

Η υπόθεση έλαβε διαστάσεις σήμερα όταν γερμανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πληροφορίες που εντάσσουν τον 25χρονο σε ομάδα της Χαμάς, η οποία σχεδίαζε να προβεί σε τρομοκρατικές ενέργειες στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μάλιστα, τα ίδια δημοσιεύματα δίνουν λεπτομέρειες για τα πρόσωπα, με τα οποία συνεργαζόταν. Όπως διαβάζουμε στην Deutsche Welle, οι γερμανικές Αρχές ήδη είχαν κάνει συλλήψεις για εξάρθρωση του κυκλώματος και στο πλαίσιο αυτό είχαν συλλάβει τρία πρόσωπα το περασμένο φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται σε ρεπορτάζ της DW, «αρχικά, στις αρχές Οκτωβρίου 2025, οι Αρχές συνέλαβαν στο Βερολίνο τρία άτομα που θεωρούνταν ύποπτα μέλη της Χαμάς. Μέχρι το τέλος του έτους ακολούθησαν και άλλες συλλήψεις: μία στο Λονδίνο, μία στα σύνορα Γερμανίας–Τσεχίας και μία στα σύνορα Γερμανίας–Δανίας. Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο, ο Μοχάμεντ Σ. συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βερολίνου κατά την άφιξή του από τη Βηρυτό».

Ο Μοχάμεντ Σ. φέρεται να είχε άμεση συνεργασία με τον Καμέλ Μ. Ο τελευταίος φέρεται να οργάνωσε τη μεταφορά 300 φυσιγγίων τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, τα πυρομαχικά αυτά παραδόθηκαν σε άλλους συνεργούς μέσω του Μοχάμεντ Σ., ο οποίος συνελήφθη τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα όπλα προορίζονταν για πιθανές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών ιδρυμάτων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ασφαλείς πληροφορίες του philenews από την Αστυνομία Κύπρου αναφέρουν ότι ο Καμέλ Μ. δεν φέρει ένσταση στην έκδοση του στη Γερμανία. Αν δεν αλλάξει θέση, τότε η διαδικασία ενώπιον κυπριακού Δικαστηρίου για παράδοσή του στις γερμανικές Αρχές θα είναι τυπικής φύσεως.

Αυτό που απομένει είναι να στείλει το γερμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης στο αντίστοιχο Υπουργείο της Κύπρου τα δικαιολογητικά έγγραφα για τους λόγους που ζητείται η έκδοσή του 25χρονου. Η διαδικασία μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά θεωρείται τυπικής φύσεως, εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις από το ύποπτο πρόσωπο.

Αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή ο Καμέλ Μ. θα εκδοθεί και θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στην Καρλσρούη. Ο τελευταίος θα αποφασίσει αν θα διατάξει την προφυλάκισή του.