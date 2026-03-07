Χειροπέδες σε 25χρόνο με διαβατήριο Λιβάνου φόρεσε χθες βράδυ η Αστυνομία, αφού εναντίον του υπάρχει ερυθρά αγγελία και εκζητείται από τις αρχές της Γερμανίας για αδικήματα που έχουν σχέση με τρομοκρατία.

Ο νεαρός έφτασε χθες στο Αεροδρόμιο Λάρνακας από τη Βηρυτό και είχε ως τελικό προορισμό άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Συνελήφθηκε με προσωρινό ένταλμα σύλληψης και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο όπου διατάχθηκε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τις 13 Μαρτίου 2026 για συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης του στις Αρχές της Γερμανίας.

Μέχρι στιγμής δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες από την Αστυνομία ως προς τη φύση των αδικημάτων τρομοκρατίας που φέρεται να διέπραξε στη Γερμανία.