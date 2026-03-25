Στο Βερολίνο στις 22 Μαρτίου εγκαινιάστηκε η εικαστική έκθεση «Beauty in Question: thinking through and beyond form», στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από την Υφυπουργό Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου στον εκθεσιακό χώρο Andreas Murkudis Project Space, όπου η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 18 Απριλίου. Την επιμέλεια υπογράφουν οι Σάββας Χριστοδουλίδης και Παυλίνα Παρασκευαΐδου, προτείνοντας μια εικαστική διερεύνηση της έννοιας της ομορφιάς μέσα από έργα σύγχρονων Κυπρίων δημιουργών.

Συμμετέχουν καλλιτέχνες που στην πλειονότητά τους έχουν δραστηριοποιηθεί στην γερμανική πρωτεύουσα μέσα από προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, εκθέσεις ή άλλα πολιτιστικά δρώμενα.

Η έκθεση επιχειρεί να επανατοποθετήσει το «ωραίο» όχι ως αυτονόητη ή ενιαία αξία, αλλά ως μια έννοια ανοιχτή, ρευστή και πολυεπίπεδη. Οι καλλιτέχνες δεν αντιμετωπίζουν την ομορφιά ως αυτοσκοπό ή αισθητική εγγύηση, αλλά ως πεδίο σκέψης και αμφισβήτησης, όπου συνυπάρχουν αντιφάσεις, εντάσεις και διαφορετικές αναγνώσεις.

Μέσα από έργα φωτογραφίας, γλυπτικής, εγκαταστάσεων, βίντεο και ήχου, διαμορφώνεται ένα πολυφωνικό σύνολο που διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην έλξη και την απώθηση, την αρμονία και τη ρήξη. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες αρθρώνουν διαφορετικές εκδοχές μιας αλήθειας που κινείται στο μεταίχμιο ανάμεσα στην ομορφιά και την ασχήμια, προτείνοντας μια πιο σύνθετη και υποκειμενική κατανόηση της αισθητικής εμπειρίας.

Πολιτιστικοί δεσμοί Κύπρου – Βερολίνου

Η πλειονότητα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν έχει δραστηριοποιηθεί στο Βερολίνο, μέσω residencies, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών δράσεων. Η επιλογή τους αντανακλά όχι μόνο την ποιότητα του έργου τους, αλλά και τη συμβολή τους στη διατήρηση και ανανέωση των πολιτιστικών δεσμών ανάμεσα στην Κύπρο και ένα από τα σημαντικότερα μητροπολιτικά κέντρα σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη.

Συμμετέχουν οι Έβελυν Αναστασίου, Μιχάλης Αναστασιάδης, Κώστας Αργυρού, Χουσεΐν Τσαλαγιάν, Χάρις Επαμεινώνδα, Στέλιος Καλλίνικου, Μαρίνα Ξενοφώντος, Θεόδουλος Πολυβίου και Μαρία Χασάπη.

Η παρουσία της έκθεσης στην καρδιά της βερολινέζικης καλλιτεχνικής σκηνής ενισχύει την εξωστρέφεια της κυπριακής δημιουργίας, προβάλλοντας σύγχρονες εικαστικές πρακτικές σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλής πολιτιστικής πυκνότητας.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, επισημάνθηκε η σημασία του πολιτισμού ως βασικού πυλώνα για την ενίσχυση των δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης του κυπριακού πολιτισμού -αρχαίου, παραδοσιακού και σύγχρονου- σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας τη συγκυρία της Κυπριακής Προεδρίας.«Παρουσιάζεται στη καρδιά της πολιτιστικής σκηνής του Βερολίνου, μιας πόλης που αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς ως ένα δυναμικό κέντρο σύγχρονου πολιτισμού, και έχει ως στόχο να αναδείξει τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία» είπε η Λ. Κασσιανίδου.

Αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στον σύγχρονο διάλογο γύρω από την έννοια της ομορφιάς, αναδεικνύοντας τη δυναμική παρουσία της κυπριακής τέχνης στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο.

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Σάββατο, 12:00 – 18:00