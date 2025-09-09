Ο Χαλίλ αλ-Χάγια (Khalil al-Hayya), γεννημένος το 1960 στην Πόλη της Γάζας, θεωρείται εδώ και δεκαετίες μία από τις πλέον επιφανείς προσωπικότητες της Χαμάς και κορυφαίο μέλος του πολιτικού της γραφείου. Η πορεία του ξεκίνησε από τον χώρο της ισλαμικής εκπαίδευσης, όπου απέκτησε πανεπιστημιακούς τίτλους στη θεολογία.

Το 2006 εξελέγη στη Νομοθετική Συνέλευση της Παλαιστίνης και σύντομα εξελίχθηκε σε στενό συνεργάτη της ανώτατης ηγεσίας της Χαμάς. Από το 2017 κατέχει τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού γραφείου στη Γάζα, συμμετέχοντας σε σημαντικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και διεθνείς μεσολαβητές.

Η διεθνής προβολή του ενισχύθηκε μετά το 2024, όταν οι θάνατοι ανώτερων στελεχών, όπως ο Σάλεχ αλ-Αρούρι και ο Γιαχία Σινουάρ, δημιούργησαν κενά στην ηγεσία. Ο αλ-Χάγια εντάχθηκε σε μια πενταμελή μεταβατική ομάδα που ανέλαβε τον συντονισμό πολιτικών και στρατιωτικών αποφάσεων.

Παράλληλα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, γεγονός που τον καθιστά κομβικό πρόσωπο τόσο για την εσωτερική λειτουργία της Χαμάς όσο και για τις διεθνείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Γάζα.

Ο μόνος από την… παλιά φρουρά

Επί της ουσίας ο Χαλίλ αλ-Χάγια είναι σήμερα το μοναδικό πρόσωπο από την «παλιά» φρουρά της Χαμάς που το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρό του μετά τα γεγονότα του «Μαύρου Σαββάτου», την εισβολή και τις σφαγές από τις δυνάμεις της Χαμάς στα εδάφη του. Ο Χάγια είναι δεδομένα ένα πρόσωπο με σημαντικές διασυνδέσεις τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο και με το Ιράν καθώς έχει δώσει το παρόν σε όλες τις διμερείς συναντήσεις των τελευταίων 20 ετών.



Ο Χάγια αποτελεί επίσης σήμερα ένα πρόσωπο το οποίο έχει βρει «καταφύγιο» στο Κατάρ με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα μέσα του Ισραήλ να τον θέλουν να έχει επιλέξει να παραμείνει εκτός Γάζας και να έχει λάβει σαφείς εντολές από την Χαμάς για παράταση του πολέμου και των επιθέσεων στο Ισραήλ.

Η σημερινή επίθεση από την πλευρά του Ισραήλ προς το Κατάρ ακόμη κι αν είχε στο στόχαστρό του το νέο «επικεφαλής» της Χαμάς είναι μία κίνηση με μεγάλο ρίσκο. Τα ισραηλινά μαχητικά που έπληξαν το σημείο σε προάστιο της Ντόχα ήταν μία «αποκλειστικά ισραηλινή κίνηση» τόνισε λίγα λεπτά μετά τα πλήγματα επίσημα το γραφείο του Νετανιάχου κι αυτό γιατί πριν από μερικούς μόλις μήνες στη Ντόχα βρέθηκε προσωπικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έφυγε από την περιοχή έχοντας υπογεγραμμένες συμφωνίες που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.



Είναι δύσκολο η συγκεκριμένη ανακοίνωση από την πλευρά του Ισραήλ να καθησυχάσει το Κατάρ και είναι μάλλον δύσκολο να μην υπάρξει επίσημη αντίδραση και από την Σαουδική Αραβία. Η σημερινή επίθεση άμεσα από το Ισραήλ προς το Κατάρ αλλάζει επίσης σημαντικά τα δεδομένα σε ολόκληρη την περιοχή καθώς το Κατάρ δεν είναι ούτε Ιράν ούτε και Λίβανος και είναι μία χώρα στην οποία οι ΗΠΑ διαθέτουν την μεγαλύτερη βάση τους στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για την Αεροπορική Βάση Αλ Ουντέιντ (Al Udeid Air Base), που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ντόχα.

