Το Μετάλλιο της Ελευθερίας θα απονεμηθεί μεταθανάτια στον συντηρητικό ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, του οποίου η δολοφονία έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, όπου η πολιτική βία δείχνει να αναζωπυρώνεται.

Την απονομή ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας σε «αντίδραση» στο έγκλημα αλλά «χωρίς βία». «Ο Κερκ μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που χαρακτήρισε τον Κερκ «αληθινό φίλο», ακύρωσε τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ώστε να συναντήσει την οικογένεια του θύματος στη Γιούτα. Σύμφωνα με βίντεο του Λευκού Οίκου, ο Βανς βοήθησε να μεταφερθεί το φέρετρο μερικά μέτρα, τοποθετώντας το σε κυβερνητικό αεροσκάφος.

Vice President JD Vance carries Charlie Kirk’s coffin after landing back in Charlie’s home of Phoenix Arizona.



Powerful. Beautiful. Somber.



pic.twitter.com/ugGkrDwXm5 — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 11, 2025

Το αεροσκάφος μετέφερε τη σορό στη Φοίνιξ της Αριζόνα, έδρα της Turning Point USA, της νεολαιίστικης οργάνωσης που συνίδρυσε ο Κερκ το 2012.

Ο 31χρονος σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη, χτυπημένος από σφαίρα στον λαιμό την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση για τη βία με πυροβόλα σε εκδήλωση στο Utah Valley University. Ο δράστης πυροβόλησε από ταράτσα, προκαλώντας πανικό στο πλήθος.

Η δολοφονία έρχεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης πολιτικής βίας στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει γίνει στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας, ενώ φέτος η Μελίσα Χόρτμαν, βουλεύτρια των Δημοκρατικών στη Μινεσότα, δολοφονήθηκε μαζί με τον σύζυγό της, ενώ άλλος τοπικός αιρετός τραυματίστηκε σοβαρά.

Με καταγωγή από προάστιο του Σικάγο, πιστός χριστιανός και υποστηρικτής της οπλοφορίας, ο Κερκ – πατέρας δύο παιδιών – εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στον ακτιβισμό υπέρ των Ρεπουμπλικάνων. Ο ίδιος και η Turning Point USA πιστώθηκαν από τον Τραμπ σημαντικό ρόλο στη νίκη του το 2024, κινητοποιώντας χιλιάδες νέους ψηφοφόρους.

protothema.gr