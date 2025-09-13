Εκρηκτικό κλίμα επικρατεί στο Λονδίνο, όπου πλήθος διαδηλωτών έχει κατακλύσει τους δρόμους μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η συγκέντρωση που οργανώνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης», ενώ απέναντι πραγματοποιείται αντιδιαδήλωση από αντιφασιστικές οργανώσεις. Για την τήρηση της τάξης έχουν αναπτυχθεί περίπου 1.600 αστυνομικοί.

«Κάντε πορεία για τη χώρα σας, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας, πορεία για τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο Ρόμπινσον σε ανάρτησή του στο Χ, σχολιάζοντας τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

Ο 42χρονος Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για τις θέσεις του κατά των μεταναστών και κατά του Ισλάμ και έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για διασάλευση της δημόσιας τάξης. Το 2018 φυλακίστηκε για περιφρόνηση δικαστηρίου και το 2024 για ψευδείς ισχυρισμούς κατά πρόσφυγα από τη Συρία.

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Κύπρο) και ακολούθησε πορεία προς το Γουάιτχολ. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει την παρουσία αρκετών προσωπικοτήτων από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, πρώην συμβούλου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος «Ανακατάληψη», Ερίκ Ζεμούρ, είχε επιβεβαιώσει πως θα είναι εκεί.

«Πορεία κατά του φασισμού»

Αντιδιαδήλωση είχε προγραμματίσει την ίδια ώρα η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up to Racism UK στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Σε αυτή θα υπάρχουν πλακάτ «Καλώς ήρθατε πρόσφυγες».

Και σε αυτή τη διαδήλωση υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που επιδιώκουν να διεξαχθούν οι δύο διαδηλώσεις με ασφάλεια. Η αστυνομία θα προσπαθήσει να κρατήσει χωρισμένα τα δύο μπλοκ, που θα κληθούν να ακολουθήσουν ειδικές διαδρομές προς το Γουάιτχολ.

