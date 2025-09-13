Σε συναισθηματική φόρτιση βρίσκεται η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, η οποία μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα εικόνες και βίντεο με την ίδια να κλαίει δίπλα στο φέρετρο του δολοφονηθέντος συζύγου της.

Σε εικόνες και βίντεο, που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου έχει 3,4 εκατ. ακολούθους, η Έρικα Κερκ εμφανίζεται να χαϊδεύει απαλά το χέρι του συζύγου της και να στέκεται δίπλα στη σορό του. «Ω, σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», λέει.

Πέραν των συγκεκριμένων φωτογραφιών, η Έρικα Κερκ δημοσίευσε φωτογραφίες με μια σημαία μεσίστια, όπως και φωτογραφίες από την κοινή εμφάνισή της με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, μετά τη δολοφονία.

Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα. Ο ύποπτος για τη δολοφονία του, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, αφού παραδόθηκε στην αστυνομία.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυνάμεις μόλις απελευθερώσατε σε αυτή τη χώρα»

Πριν την ανάρτηση, η Έρικα Κερκ μίλησε στο κοινό του Turning Poing USA και διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει την αποστολή του άνδρα της. Η μετάδοση έγινε από τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης Turning Point USA στην Αριζόνα. Ξεκίνησε με αρκετά λεπτά σιωπής και την κάμερα να δείχνει την άδεια καρέκλα του Τσάρλι Κερκ.

«Κανείς και ποτέ δεν θα ξεχάσει το όνομα του συζύγου μου. Κι εγώ θα το φροντίσω αυτό», είπε στην ομιλία της που το Turning Point USA εμφάνισε ως «διάγγελμα προς το έθνος». Μάλιστα απευθύνθηκε και σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας: «Αν νομίζατε ότι η αποστολή του ήταν ισχυρή μέχρι τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυνάμεις μόλις απελευθερώσατε σε αυτή τη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Δεν αντιλαμβάνεστε τη φλόγα που ανάψατε μέσα μου. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή. Το κίνημα που οικοδόμησε ο σύζυγός μου δεν πρόκειται να σβήσει», είπε. «Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ. Μας προσέχει», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Η σοφία του θα μείνει ζωντανή»

Η Έρικα Κερκ ανακοίνωσε ότι η περιοδεία στα πανεπιστήμια που είχε σχεδιάσει ο Κερκ, αλλά και το συνέδριο του Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν κανονικά, κάτι που θα ισχύσει και για τις εκπομπές του σε ραδιόφωνο και διαδίκτυο. «Η σοφία του θα μείνει ζωντανή», πρόσθεσε.

Το δικό της μήνυμα απηύθυνε και στους νέους, τους οποίους κάλεσε να μετάσχουν στα παραρτήματα του Turning Point USA σε όλη τη χώρα. «Κι αν δεν υπάρχει κάποιο στην περιοχή σας, δημιουργήστε ένα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κάλεσε τους νέους να επιστρέψουν στη χριστιανική πίστη και να ενταχθούν σε «μια εκκλησία που μένει πιστή στη Βίβλο».

Η Έρικα Κερκ ευχαρίστησε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή του συζύγου της, καθώς και όσους έδειξαν αγάπη σε αυτήν και την οικογένειά της τις ημέρες μετά τον θάνατό του. Παράλληλα, παρέθεσε αποσπάσματα από τη Βίβλο και μίλησε για την αγάπη του συζύγου της για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζέι Ντι Βανς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα παιδιά τους.

Η 36χρονη Έρικα Κερκ, και τα παιδιά τους φέρεται να ήταν στο κοινό όταν πυροβολήθηκε ο Τσάρλι Κερκ. Η ίδια δηλώνει επιχειρηματίας και είναι πρώην νικήτρια του τίτλου Μις Αριζόνα. Με τον σύζυγό της γνωρίστηκε το 2018. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν το 2020 και παντρεύτηκαν λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με το BBC.

Πλέον, η Έρικα Κερκ κάνει το διδακτορικό της στις Βιβλικές Σπουδές και παρουσιάζει το podcast Midweek Rise Up που επικεντρώνεται στη βιβλική ηγεσία. Ούσα ηθοποιός και μοντέλο, έχει και μια σειρά ρούχων που βασίζεται στην πίστη.

