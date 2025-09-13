Η Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του. Σε ζωντανή μετάδοση από το γραφείο του συζύγου της στην οργάνωση Turning Point USA, η Έρικα Κερκ έστειλε μήνυμα ότι η αποστολή του συζύγου της θα συνεχιστεί. «Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση πριν από δύο ημέρες είχε ως στόχο τον συντηρητικό ακτιβιστή σύζυγό της που μιλούσε σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, εγείροντας ανησυχίες για τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ, την πολιτική βία και την ασφάλεια στις δημόσιες εκδηλώσεις.

Η υπόθεση συγκλονίζει τις ΗΠΑ και γεννά νέα ερωτήματα για την κουλτούρα της βίας και τον ρόλο του διαδικτύου.

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ ήταν ένθερμος σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια αξιοσημείωτη φωνή και υποστηρικτής του MAGA, με μεγάλο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τον σκότωσαν για το μήνυμα πατριωτισμού»

Μιλώντας από το στούντιο του Τσάρλι, η σύζυγός του ευχαρίστησε τους ανθρώπους που έδειξαν αγάπη σε αυτήν και την οικογένειά της τις ημέρες μετά τον θάνατό του. «Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπημένο φίλο του συζύγου μου, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, και την εκπληκτική σύζυγό του, Ούσα, για την αγάπη και την υποστήριξή τους. Εσείς τιμήσατε τόσο πολύ τον σύζυγό μου που τον φέρατε σπίτι», είπε η Έρικα Κερκ.

Αναφέρθηκε επίσης στην αγάπη που έτρεφε ο σύζυγός της για την Αμερική, τον Τραμπ και το πάθος του για το Turning Point USA. Δεσμεύθηκε ότι η αποστολή του θα συνεχιστεί, όπως και η προγραμματισμένη του περιοδεία στις πανεπιστημιουπόλεις. «Οι κακοποιοί, που είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του συζύγου μου, δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει», είπε η Έρικα. «Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της ελεήμονος αγάπης του Θεού».

«Σαν πολεμική ιαχή»

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή», συνέχισε.

«Το κίνημα που έχτισε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει», διαβεβαίωσε. «Μου άρεσε πολύ το ότι ένα από τα μότο του ήταν “ποτέ μην παραδίνεσαι”», είπε για τον αποθανόντα σύζυγό της. «Ποτέ δεν θα παραδοθούμε», σημείωσε.

Δήλωσε επίσης ότι αν ο Τσάρλι Κερκ είχε θέσει ποτέ υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα, η «κύρια προτεραιότητά» του θα ήταν να «αναβιώσει την αμερικανική οικογένεια».

Ο Τσάρλι είπε ότι ήθελε να τον θυμούνται για το θάρρος και την πίστη του, ανέφερε η σύζυγός του. «Τώρα και για όλη την αιωνιότητα, θα στέκεται στο πλευρό του σωτήρα του φορώντας το ένδοξο στέμμα ενός μάρτυρα», είπε προσθέτοντας ότι ένιωθε την αγάπη του Τσάρλι προς εκείνη κάθε μέρα. «Ήταν ο τέλειος πατέρας, ήταν ο τέλειος σύζυγος».

Η σύλληψη του δράστη

Την Παρασκευή οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ. Πρόκειται για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον από την πόλη Γουάσινγκτον της Γιούτα. Φέρεται να ομολόγησ ο ίδιος το έγκλημα στον πατέρα του πριν παραδοθεί στις αρχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, συγγενείς του Ρόμπινσον είχαν παρατηρήσει ότι ο 22χρονος γινόταν «πιο πολιτικοποιημένος» τα τελευταία χρόνια και μιλούσε με έντονη αντιπάθεια για τον Κερκ.

Ωστόσο αρχές, φίλοι και ακόμη και η ίδια του η οικογένεια προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς ο Ρόμπινσον, που υπήρξε αριστούχος μαθητής μεγαλωμένος από γονείς εγγεγραμμένους Ρεπουμπλικανούς σε προπύργιο των Μορμόνων στη νοτιοδυτική Γιούτα, κατέληξε να δολοφονήσει έναν από τους πιο δημοφιλείς συντηρητικούς στη χώρα. Ο Ρόμπινσον στο παρελθόν ήταν εγγεγραμμένος ως ανεξάρτητος.

Μετά τη δολοφονία, ένα μέλος της οικογένειας ενημέρωσε φίλο, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Ο πατέρας του Ρόμπινσον συμμετείχε στην παράδοσή του στην αστυνομία.

«Δεν έχω ιδέα γιατί το έκανε», έγραψε συγκλονισμένος ο θείος του σε μήνυμα προς δημοσιογράφο.

