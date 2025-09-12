Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του πολιτικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές.
«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος παραδόθηκε από κάποιον «πολύ κοντινό του». Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα την Παρασκευή.
Σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα, κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 4 μ.μ. (ώρα Κύπρου) σχετικά με την υπόθεση. Η εξέλιξη αυτή πιθανόν συνδέεται με τις δηλώσεις του Τραμπ.
Οι αμερικανικές αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος σκότωσε τον Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης. Το FBI είχε δώσει στη δημοσιότητα τέσσερις νέες φωτογραφίες του υπόπτου, καθώς και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη διαφυγή του.
Στο υλικό φαίνεται ο δράστης να τρέχει στην ταράτσα κτηρίου, από όπου άνοιξε πυρ, να πηδά από μεγάλο ύψος και να καταλήγει σε δασώδη περιοχή, όπου εντοπίστηκε και το όπλο που χρησιμοποίησε. Σε άλλο βίντεο, που δημοσίευσε το TMZ, ο άνδρας εικονίζεται να περπατά στη γειτονιά Όρεμ της Γιούτα πριν κατευθυνθεί προς το πανεπιστήμιο όπου θα μιλούσε ο Κερκ και στη συνέχεια να ακολουθεί την ίδια διαδρομή για να διαφύγει.
Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα έδειχναν τον νεαρό να φορά καπέλο τζόκεϊ, μαύρα γυαλιά, σακίδιο πλάτης και τα ίδια ρούχα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αποτύπωμα αριστερού χεριού και ίχνος παπουτσιού που άφησε ο ύποπτος στην ταράτσα κατά τη διαφυγή του.
Ο συλληφθείς ομολόγησε στον πατέρα του πως πυροβόλησε τον Κερκ
Τη αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ για την κράτη του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσαν και τέσσερις διαφορετικές πηγές στο CNN.
Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ.
Δύο από τις πηγές αυτές ανέφεραν ότι ο άνδρας (28 ή 29 χρονών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο) που βρίσκεται υπό κράτηση ομολόγησε στον πατέρα του πως ήταν ο δράστης.
Ακολούθως, ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο σε ασφαλές σημείο του μέχρι να τεθεί επίσημα υπό κράτηση.
Στο μεταξύ, άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (όπως η New York Post και η Daily Mail), θέλουν τον συλληφθέντα να είναι 22 χρονών, να ονομάζεται Τάιλερ Ρόμπινσον και να είναι κάτοικος Γιούτα.
Και το NBC από την πλευρά του, ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, πως ο συλληφθείς είναι κοντά στα 20, από τη Γιούτα, ενώ αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα New York Times, δήλωσε ότι οι αρχές δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του υπόπτου, καθώς βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων και εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας. Επιπλέον, έγινε γνωστό πως συνελήφθη στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του πανεπιστημίου όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ, σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί.