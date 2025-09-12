Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του πολιτικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές.

«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος παραδόθηκε από κάποιον «πολύ κοντινό του». Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα την Παρασκευή.

BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV September 12, 2025

Σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα, κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 4 μ.μ. (ώρα Κύπρου) σχετικά με την υπόθεση. Η εξέλιξη αυτή πιθανόν συνδέεται με τις δηλώσεις του Τραμπ.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος σκότωσε τον Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης. Το FBI είχε δώσει στη δημοσιότητα τέσσερις νέες φωτογραφίες του υπόπτου, καθώς και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη διαφυγή του.

🚨#BREAKING: Officials have released brand-new, unseen footage showing the Charlie Kirk shooter suspect fleeing after opening fire from the roof of Utah Valley University, before dropping down and running from the scene. The FBI says it has already received more than 7,000 tips. pic.twitter.com/DzuwgcMnTE — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 12, 2025

TMZ has managed to obtain security camera footage showing the FBI’s “person of interest” in yesterday’s shooting of conservative personality and commentator Charlie Kirk at Utah Valley University, walking through a neighborhood in Orem, Utah towards the school prior to the… pic.twitter.com/sgG27Ed2o0 September 11, 2025

Στο υλικό φαίνεται ο δράστης να τρέχει στην ταράτσα κτηρίου, από όπου άνοιξε πυρ, να πηδά από μεγάλο ύψος και να καταλήγει σε δασώδη περιοχή, όπου εντοπίστηκε και το όπλο που χρησιμοποίησε. Σε άλλο βίντεο, που δημοσίευσε το TMZ, ο άνδρας εικονίζεται να περπατά στη γειτονιά Όρεμ της Γιούτα πριν κατευθυνθεί προς το πανεπιστήμιο όπου θα μιλούσε ο Κερκ και στη συνέχεια να ακολουθεί την ίδια διαδρομή για να διαφύγει.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx September 12, 2025

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα έδειχναν τον νεαρό να φορά καπέλο τζόκεϊ, μαύρα γυαλιά, σακίδιο πλάτης και τα ίδια ρούχα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αποτύπωμα αριστερού χεριού και ίχνος παπουτσιού που άφησε ο ύποπτος στην ταράτσα κατά τη διαφυγή του.

Ο συλληφθείς ομολόγησε στον πατέρα του πως πυροβόλησε τον Κερκ

Τη αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ για την κράτη του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσαν και τέσσερις διαφορετικές πηγές στο CNN.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ.

Δύο από τις πηγές αυτές ανέφεραν ότι ο άνδρας (28 ή 29 χρονών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο) που βρίσκεται υπό κράτηση ομολόγησε στον πατέρα του πως ήταν ο δράστης.

Ακολούθως, ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο σε ασφαλές σημείο του μέχρι να τεθεί επίσημα υπό κράτηση.

Στο μεταξύ, άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (όπως η New York Post και η Daily Mail), θέλουν τον συλληφθέντα να είναι 22 χρονών, να ονομάζεται Τάιλερ Ρόμπινσον και να είναι κάτοικος Γιούτα.

Και το NBC από την πλευρά του, ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, πως ο συλληφθείς είναι κοντά στα 20, από τη Γιούτα, ενώ αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα New York Times, δήλωσε ότι οι αρχές δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του υπόπτου, καθώς βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων και εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας. Επιπλέον, έγινε γνωστό πως συνελήφθη στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του πανεπιστημίου όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ, σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

