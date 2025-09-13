Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου που τέθηκε υπό κράτηση σε σχέση με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το CBS News, ο πατέρας του Ρόμπινσον είδε τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι Αρχές και αμέσως ρώτησε τον γιο του, αν ήταν εκείνος. Ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε ότι ήταν ο άντρας στις φωτογραφίες. Ο πατέρας του, τον προέτρεψε να παραδοθεί. Ωστόσο, ο 22χρονος είπε ότι θα προτιμούσε να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να του αλλάξει γνώμη, ο πατέρας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν πάστορα, ο οποίος είναι κοντά στην οικογένεια. Ο πάστορας, μαζί με τον πατέρα του Ρόμπινσον, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Αφού εξάντλησαν τις προσπάθειές τους, ο πάστορας, ο οποίος εργάζεται και ως αξιωματικός ασφαλείας στα δικαστήρια, κάλεσε τις Αρχές. Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση τον Ρόμπινσον, μέχρι να φτάσουν οι αξιωματικοί του FBI, οι οποίοι και τον συνέλαβαν.

Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψή του

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, τονίζοντας ότι μέσα σε 33 ώρες οι ερευνητές σημείωσαν «ιστορική πρόοδο».

Συγκεκριμένα:

Στις 12:23 το μεσημέρι – τοπική ώρα – της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε.

Μέσα σε 16 λεπτά, στις 12:39, έφτασαν οι πρώτοι πράκτορες και απέκλεισαν τον χώρο.

Το FBI «άμεσα ανέπτυξε εναέρια μέσα» για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και στοιχείων.

Χθες στις 10:00 το πρωί – τοπική ώρα – δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου.

Στις 10:45 το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων.

Ο Πατέλ έφτασε στον τόπο του εγκλήματος στις 17:30.

Στις 20:00 ο κυβερνήτης έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν βίντεο και εικόνες του υπόπτου.

Στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

Οι δηλώσεις του κυβερνήτη της Γιούτα για τη σύλληψη του δράστη:

