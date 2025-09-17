Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, που την περασμένη εβδομάδα καταδικάστηκε σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος, πάσχει από νεφρική δυσλειτουργία και παραμένει νοσηλευόμενος, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι θεράποντες ιατροί του.

Ο 70χρονος, ο οποίος από τις αρχές Αυγούστου βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στην ιδιωτική κλινική DF Star ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας από το μαχαίρωμα στην κοιλιακή χώρα που υπέστη στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το 2018. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον έξι χειρουργικές επεμβάσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη του Απριλίου, διάρκειας σχεδόν 12 ωρών.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν της DF Star, ο πρώην πρόεδρος εισήχθη «αφυδατωμένος, με ταχυκαρδία και χαμηλή αρτηριακή πίεση». Οι εξετάσεις έδειξαν «αναιμία και εξασθένηση της νεφρικής λειτουργίας», ενώ θα παραμείνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για να κριθεί εάν χρειάζεται περαιτέρω νοσηλεία.

Ο γιος του, γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, αποκάλυψε ότι ο πατέρας του είχε εμετούς και επίμονο λόξυγκα, που τον άφησε «χωρίς ανάσα για σχεδόν δέκα δευτερόλεπτα». Μόλις την Κυριακή είχε λάβει ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής αφαίρεσης δερματικών βλαβών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας τον καταδίκασε την Πέμπτη σε 27 χρόνια και τρεις μήνες κάθειρξη, κρίνοντάς τον ένοχο για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον σημερινό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο για την ανατροπή της απόφασης. Μέχρι τότε, ο Μπολσονάρου παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

