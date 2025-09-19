Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με τον Κιρ Στάρμερ, αναφέρθηκε στη διπλωματία, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει τις γκάφες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει σταματήσει επτά πολέμους, υπέπεσε σε νέο λάθος.

Μιλώντας αρχικά για την Ουκρανία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκίνησε να απαριθμεί τις συγκρούσεις που, όπως είπε, έχει τερματίσει, αλλά μπέρδεψε τα γεγονότα και τα κράτη.

Αναφερόμενος στη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν για την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, είπε ότι διευθέτησε την κατάσταση μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και… Αλβανίας, αντί Αρμενίας.

Ακόμη και το Αζερμπαϊτζάν όμως το πρόφερε λάθος, καθώς το είπε… Αμπερμπαϊτζάν. Μάλιστα, δεν ήταν και πολύ σίγουρος για το πώς λεγόταν η χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και… έσπασε στα δύο τη -λάθος- λέξη.

Trump, standing next to Starmer:



We settled the war between "Aber-baijan" and Albania. pic.twitter.com/5OMP74HKhM September 18, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ κάνει λάθος με χώρες. Πέρυσι, σε μία ομιλία του είχε αποκαλέσει το Βέλγιο «πόλη».

Et la Belgique accueille #Trump. La Belgique 🇧🇪 qui est, rappelons-le, "une belle ville". pic.twitter.com/FqaxW2MhHB — Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) May 24, 2017

