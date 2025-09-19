Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συγκρότημα εφημερίδων στην Υεμένη την περασμένη εβδομάδα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 31 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον Τύπο. Το γεγονός προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μέσων ενημέρωσης σε ζώνες πολέμου και αναδεικνύει τον αυξανόμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της ενημέρωσης στην περιοχή.

Η επίθεση, αναφέρει η δημοσιογραφική ΜΚΟ, ήταν η πιο θανατηφόρα εναντίον δημοσιογράφων από τη σφαγή στο Μαγκιντανάο στις Φιλιππίνες πριν από 16 χρόνια, με τουλάχιστον 34 δημοσιογράφους νεκρούς, και η δεύτερη πιο θανατηφόρα που έχει καταγράψει ποτέ η οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η CPJ αναφέρει ότι η φονική επίθεση ήταν αυτή της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 16:45 (τοπική ώρα).

Ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν ήταν τόσο μεγάλος γιατί «έκλειναν» την εβδομαδιαία έντυπη έκδοση και ήταν πολλοί στα γραφεία της εφημερίδας. Τα θύματα εργάζονταν σε τρία μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Χούθι.

Η εφημερίδα «26 Σεπτεμβρίου», που εκδίδεται από τον στρατό, ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε τα ονόματα των θυμάτων της επίθεσης, γράφει η Washington Post.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας των Χούθι ανέφερε ότι σκοτώθηκαν στην επίθεση 35 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι, και ότι άλλοι 131 τραυματίστηκαν. Εκπρόσωπος των Χούτι δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν, μετά την αεροπορική επίθεση, ότι είχαν στοχεύσει το στρατιωτικό αρχηγείο δημοσίων σχέσεων των Χούθι, το οποίο «είναι υπεύθυνο για τη διανομή και διάδοση προπαγανδιστικών μηνυμάτων υπέρ των Χούθι». Σε δήλωσή τους προς την αμερικανική εφημερίδα οι IDF είπαν απλά ότι το αρχηγείο ήταν «κέντρο προπαγάνδας και ψυχολογικού τρόμου».

Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Νάσερ Αλ-χάντρι είπε στο CPJ ότι από την επίθεση καταστράφηκε το τυπογραφείο της εφημερίδας και τα αρχεία της που πήγαιναν δεκαετίες πίσω.

Ειδικοί τονίζουν ότι ο Τύπος δεν μπορεί να είναι στρατιωτικός στόχος ακόμη και αν το μέσο ενημέρωσης είναι προπαγανδιστικός μηχανισμός.

Εδώ και μια δεκαετία, από τότε που οι Χούθι ελέγχουν την Υεμένη ο Τύπος στη χώρα λειτουργεί κάτω από ασφυκτικό καθεστώς, με καταγγελίες ακόμη και για συλλήψεις δημοσιογράφων.

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στη Γάζα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον πολύνεκρες για δημοσιογράφους συγκρούσεις με τουλάχιστον 233 νεκρούς από τον χώρο του Τύπου από τον Οκτώβριο του 2023.

protothema.gr