Ο αριθμός των νεκρών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αυτής της εβδομάδας σε περιοχές της Υεμένης που τελούν υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι ανήλθε στους 46, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών του σιιτικού ένοπλου κινήματος τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Το Ισραήλ ανέφερε ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν χθες νέα επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι άρχισαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά της Υεμένης, τονίζοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε πολύνεκρους βομβαρδισμούς στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρο λιμάνια, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες και το διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Σανάα.

Περίπου δυο εβδομάδας έπειτα από επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης των Χούθι και άλλα 11 κορυφαία στελέχη τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους», εγκαταστάσεις ελεγχόμενες από τους Χούθι, στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σανάα και στην επαρχία Τζαούφ.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 46 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 165, ανέφερε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, τονίζοντας πως ο απολογισμός αυτός δεν είναι ακόμη οριστικός. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 35 νεκρούς και 131 τραυματίες.

«Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα. Σε όποιον μας επιτίθεται, θα απαντάμε», διεμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις επιδρομές στην Υεμένη.

Μερικές ώρες αργότερα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ο στρατός του ανακοίνωνε πως η αεροπορία αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

protothema.gr