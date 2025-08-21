Οι IDF έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, ενώ βίντεο από τις συγκρούσεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ένας πυρήνας από τουλάχιστον 18 ενόπλους της Χαμάς επιχείρησε να εισβάλει σε στρατόπεδο των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας στην περιοχή Χαν Γιουνίς της νότιας Λωρίδας της Γάζας το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με στρατιωτική έρευνα για το περιστατικό.

Στο παρακάτω βίντεο ένα τανκ των IDF περνάει πάνω από έναν μαχητή της Χαμάς που το στοχεύει με αντιαρματικό.

Σκληρές εικόνες

Footage from the Hamas attack on an IDF encampment in southern Gaza's Khan Younis this morning shows a tank of the 74th Armored Battalion ramming into a RPG-wielding operative. pic.twitter.com/eDbd8C5pVt August 20, 2025

Τρεις Ισαηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ο ένας από αυτούς σοβαρά, στην επίθεση, ανακοίνωσαν οι IDF. Ο στρατός εκτίμησε ότι οι ένοπλοι της Χαμάς προσπάθησαν να απαγάγουν στρατιώτες, σημειώνει το ρεπορτάζ των Times of Israel.

Σύμφωνα με στρατιωτική έρευνα, η επίθεση ξεκίνησε γύρω στις 9 το πρωί, όταν οι ένοπλοι αναδύθηκαν από τούνελ στα νότια της Χαν Γιουνίς και άνοιξαν πυρ με πολυβόλα και RPG καθώς πλησίαζαν τον στρατώνα.

תיעוד מיוחד מהקרב של לוחמי צוות הקרב החטיבתי כפיר בחאן יונס pic.twitter.com/hJJdLnoUne — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 20, 2025

Ορισμένοι από τους ενόπλους κατάφεραν να παραβιάσουν τον καταυλισμό, όπου αντάλλαξαν πυρά με στρατιώτες της Ταξιαρχίας Κfir.

Τουλάχιστον δέκα από τους ενόπλους σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις και σε αεροπορικές επιδρομές που κατευθύνονταν από τις ίδιες τις δυνάμεις, ενώ οκτώ κατάφεραν να διαφύγουν πίσω στο τούνελ, σύμφωνα με την έρευνα του στρατού.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν τις αεροπορικές επιδρομές και τις προσπάθειες των στρατιωτών να απωθήσουν την επίθεση.

Ένα πλάνο δείχνει τα πτώματα δύο ενόπλων.

בקרבות פנים אל פנים: לוחמי חטיבת כפיר חיסלו כעשרה מחבלים לאחר שביצעו ירי לעברם



מוקדם יותר היום, יותר מ-15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ״ט, ומספר מחבלים חדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון של חטיבת כפיר במרחב ח׳אן יונס.

במהלך האירוע, לוחמי החטיבה הצליחו לחסל כ-10 מחבלים… pic.twitter.com/ROGLPWMavY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 20, 2025

Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Χαμάς και IDF

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με ανακοίνωσή τους, ισχυριζόμενες ότι οι μαχητές τους «εισέβαλαν στη βάση» και πραγματοποίησαν βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

Οι Αλ-Κασάμ υποστήριξαν ότι χτύπησαν αρκετά άρματα μάχης με εκρηκτικούς μηχανισμούς και RPG, καθώς και ότι έπληξαν διάφορα κτίρια μέσα στον καταυλισμό που χρησιμοποιούνταν από στρατιώτες του IDF.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε, ακόμη, ότι η επίθεση «διήρκεσε αρκετές ώρες», ενώ, σύμφωνα με την έρευνα του IDF, το περιστατικό ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς έχει επανειλημμένως προχωρήσει σε υπερβολικούς ισχυρισμούς σχετικά με τις επιχειρήσεις της κατά ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα.

Το επεισόδιο της Τετάρτης αποτελεί σπάνιο παράδειγμα σχετικά μεγάλης ομάδας ενόπλων που επιχείρησε να επιτεθεί σε φυλάκιο του IDF. Τον περασμένο μήνα, ομάδα τουλάχιστον 12 ενόπλων είχε προσπαθήσει να επιτεθεί σε οδό ανεφοδιασμού του IDF στο Χαν Γιουνίς.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάληψης της Γάζας

Η επίθεση της Τετάρτης σημειώθηκε τη στιγμή που ο IDF προετοιμαζόταν για μεγάλη επίθεση εναντίον της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Τώρα, η εκτεταμένη επιχείρηση των Ισραηλινών έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν, μετά τις σημερινές σφοδρές συγκρούσεις με τη Χαμάς, ο IDF ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης, στο πρώτο στάδιο της επιχείρησης.

«Οι δυνάμεις μας ελέγχουν ήδη τα περίχωρα της πόλης», δήλωσε συγκεκριμένα.

⭕️Since the renewal of ground operations IDF troops have achieved in Gaza:



▪️Operational control of over ~75% of Gaza, striking Hamas’ capabilities and terrorist infrastructure, degrading its chain of command, and allowing the IDF to expand operations.

❌Elimination of about… pic.twitter.com/2pH3LqjAcz — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

Επιστράτευση 60.000 εφέδρων

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέταξε το πρωί την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, την ώρα που η ισραηλινή κυβέρνηση μελετά ακόμη τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Η επιστράτευση υποδηλώνει ότι το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για τον επικείμενο εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων.

Ωστόσο, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους, είπε ότι οι έφεδροι δεν θα παρουσιαστούν στις μονάδες τους πριν από τον Σεπτέμβριο, διάστημα που ενδεχομένως να δίνει στους μεσολαβητές κάποιο χρονικό περιθώριο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να γεφυρώσουν τα χάσματα σε ό,τι αφορά τους όρους μιας εκεχειρίας.

