Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επικείμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ενισχύσει τη διμερή συνεργασία και θα συμβάλει στις προσπάθειες για ειρήνη στην περιοχή.
Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση της 25ης Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο θα συζητηθούν εκτεταμένα στρατηγικά θέματα που αφορούν το εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία. «Πιστεύω ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη», σημείωσε.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει μέσω Truth Social την επίσκεψη του Τούρκου ομολόγου του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία σε εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες. Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, σε συμφωνία για τα F-16 και στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα F-35, τις οποίες χαρακτήρισε ως αναμενόμενα θετικές. «Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.