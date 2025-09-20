Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επικείμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ενισχύσει τη διμερή συνεργασία και θα συμβάλει στις προσπάθειες για ειρήνη στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση της 25ης Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο θα συζητηθούν εκτεταμένα στρατηγικά θέματα που αφορούν το εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία. «Πιστεύω ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη», σημείωσε.

Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.



Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει μέσω Truth Social την επίσκεψη του Τούρκου ομολόγου του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία σε εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες. Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, σε συμφωνία για τα F-16 και στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα F-35, τις οποίες χαρακτήρισε ως αναμενόμενα θετικές. «Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

