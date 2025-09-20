Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους περιορισμούς στη χρηματοδότηση του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, εντάσσοντάς το σε καθεστώς «ενισχυμένης επίβλεψης κεφαλαίων» λόγω «αυξανόμενων ανησυχιών» για την οικονομική του κατάσταση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Παιδείας, το καθεστώς αυτό υποχρεώνει το πανεπιστήμιο να χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια για την προώθηση της ομοσπονδιακής φοιτητικής βοήθειας, πριν ανακτήσει τα ποσά από το κράτος. Παράλληλα, ζητείται από το Χάρβαρντ να καταθέσει αμετάκλητη επιστολή πίστωσης ύψους 36 εκατ. δολαρίων ή άλλη οικονομική εγγύηση.

«Οι φοιτητές θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, αλλά το Χάρβαρντ θα πρέπει να εγγυάται ότι τα δημόσια κεφάλαια δαπανώνται με υπεύθυνο τρόπο», αναφέρει το υπουργείο.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ακύρωση, με δικαστική απόφαση, του παγώματος χρηματοδοτήσεων ύψους 2,6 δισ. δολαρίων. Στις 3 Σεπτεμβρίου, δικαστής της Βοστώνης χαρακτήρισε «ιδεολογικά υποκινούμενη» την ενέργεια της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως «προπέτασμα καπνού».

Το πανεπιστήμιο, που βρέθηκε στο στόχαστρο της κυβέρνησης με κατηγορίες ότι προωθεί την ιδεολογία «γουόκ» και δεν προστάτευσε τους Εβραίους φοιτητές του στις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, δεν σχολίασε ακόμη τη νέα απόφαση. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι άρχισε να ανακτά μέρος των κεφαλαίων που είχαν παγώσει.

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την καταβολή 46 εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδότησης στην έρευνα από το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ένα πρώτο στάδιο και ελπίζουμε να δούμε όλες τις χρηματοδοτήσεις μας να αποκαθίστανται», ανέφερε το Χάρβαρντ σε ανακοίνωσή του.

