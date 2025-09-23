Την οργή της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ προκάλεσε το περιστατικό με την βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες στο κτήριο του ΟΗΕ κατά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Λέβιτ η οποία κοινοποίησε άρθρο των βρετανικών Times αφήνει να εννοηθεί πως εργαζόμενοι στον ΟΗΕ είχαν προσχεδιάσει τη βλάβη, λέγοντας πως εάν συνέβη αυτό, τότε θα έπρεπε να δρομολογηθούν απολύσεις.

Δείτε την ανάρτησή της:

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.



The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

Το περιστατικό με τη βλάβη στις σκάλες

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το κοινό του ότι ήταν «μεγάλη τιμή» να μιλήσει ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών, προσέτοντας ότι εστίασε κυρίως σε θέματα ενέργειας και μετανάστευσης, για τα οποία ήδη μιλά εδώ και πολύ καιρό.

«Μιλώ για αυτά εδώ και πολύ καιρό και αυτό το Φόρουμ ήταν το καταλληλότερο για να διατυπώσω αυτές τις δύο σημαντικές θέσεις. Ελπίζω να τη δουν όλοι!», έγραψε.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει το κοινό για τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, καθώς, όπως είπε, το οτοκιού χάλασε και οι κυλιόμενες σκάλες «σταμάτησαν ξαφνικά» καθώς ανέβαινε προς το βήμα. Το αποτέλεσμα των προβλημάτων ήταν μάλλον καλό, κατά την κρίση του Τραμπ, που έκαναν την ομιλία «πιο ενδιαφέρουσα απ’ ότι θα ήταν αλλιώς».

«Είναι πάντα τιμή να μιλάει κανείς στα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα κι αν ο εξοπλισμός τους είναι κάπως ελαττωματικός. Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά!», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Το οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες

Πάντως, ουδείς μπορεί να καταλογίσει υπερβολή στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς βίντεο δείχνουν τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην είσοδό του, με την προπορευόμενη Μελάνια να ανεβαίνει πρώτη τα σκαλιά, με τον Τραμπ, αλλά και την υπόλοιπη συνοδεία να αναγκάζεται να ακολουθήσει.

Όσο για το οτοκιού; Αυτό έσβησε, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στη Γενική Συνέλευση.

Ούτε αυτό έκαμψε το ηθικό του, καθώς μπόρεσε να αυτοσχεδιάσει, αν και απείλησε τον αρμόδιο με «μεγάλα προβλήματα».

Ακάθεκτος, συνέχισε την ομιλία του με τοποθετήσεις για την παγκόσμια πολιτική, λέγοντας στους παγκόσμιους ηγέτες ότι οι χώρες τους πηγαίνουν «κατά διαόλου» και σημειώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι «απάτη».

Απο protothema.gr