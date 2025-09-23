Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά τις 17:00 (ώρα Κύπρου), για πρώτη φορά από το 2020.

Επανέλαβε αυτό που έχει πει κατά κόρον ότι «μέσα στους 7 μήνες τελείωσα 7 πολέμους που όλοι έλεγαν πως δεν θα τελείωναν ποτέ».

Επέκρινε ακόμη τον ΟΗΕ λέγοντας ότι «κανένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τίποτε κοντά σε αυτό. Πολύ κρίμα που έπρεπε να τα κάνω εγώ και όχι τα Ηνωμένα Έθνη… Είναι λυπηρό που τα Ηνωμένα Έθνη δεν κάνουν πλέον την δουλειά τους. Τα Ηνωμένα Έθνη αντίθετα έκαναν τα πάντα για να κλιμακώσουν».

Αλλά πάντως, είπε ότι «είμαι σήμερα εδώ να προσφέρω χείρα βοηθείας σε όλα τα έθνη που έχουν την διάθεση να συμπράξουν για ένα καλύτερο μέλλον και έναν καλύτερο κόσμο. Είμαι εδώ για να συνεργαστώ με όλους όσους μοιράζονται αυτό το όραμα και ανάμεσά του δυστυχώς επαναλαμβάνω δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη».

Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, είπε στη συνέχεια και διευκρίνισε ότι πριν από την ρήξη «επικοινώνησα μαζί τους και τους έκανα μία πρόταση συνεργασίας με αντάλλαγμα το τέλος του πυρηνικού προγράμματος».

Πρέπει να τελειώσουμε με την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα άμεσα αλλά χωρίς να ξεχάσουμε την 7η Οκτωβρίου, συνέχισε λέγοντας. «Όσοι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την Χαμάς και της δίνουν πάρα πολλά ενώ στέρησαν από τόσο πολλούς τόσα πολλά».

Τόνισε ότι «το μήνυμα στη Χαμάς από εμένα είναι ένα: Απελευθερώστε άμεσα όλους τους ομήρους».

Πρέπει να σταματήσουμε άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να διαπραγματευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Επισήμανε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εργάζεται «ακατάπαυστα» και για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πίστευα πως θα υπήρχε πρόοδος λόγω της καλής μου σχέσης με τον Πούτιν. Στον πόλεμο όμως δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Η Ρωσία έλεγε για τρεις ημέρες πολέμου, αλλά ήδη πολεμούν για περισσότερα από τρία χρόνια. Χάνονται χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα. Το ερώτημα σήμερα είναι πόσες ακόμη ζωές θα χαθούν χωρίς λόγο».

Η Κίνα και η Ινδία, είπε ακόμη σε αυτό το πλαίσιο «εξακολουθούν να στηρίζουν τη ρωσική οικονομία αγοράζοντας ρωσική ενέργεια».

Προειδοποίησε ότι «οι ΗΠΑ είναι απόλυτα έτοιμες να εφαρμόσουν ένα νέο κύμα πολύ σκληρών κυρώσεων προς την ρωσική οικονομία. Τα μέλη της ΕΕ πρέπει να συνταχθείτε μαζί μας αντί να αγοράζετε πετρέλαιο και αέριο από τη Μόσχα είναι ντροπιαστικό να πολεμάτε τη Ρωσία και παράλληλα να την στηρίζετε».

Trump: “In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs.” pic.twitter.com/C2tZ4CTJkS — The Bulwark (@BulwarkOnline) September 23, 2025

Επιθυμώ την άμεση παύση στην κατασκευή πυρηνικών όπλων από όλους, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν στραφεί σε ένα από τα αγαπημένα του ζητήματα, το μεταναστευτικό.

Καταρχάς επέκρινε και πάλι τα Ηνωμένα Έθνη: «Η κρίση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης είναι αποκλειστικά ένα θέμα που τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν μέσα σε αυτά που αδυνατούν να λύσουν. Οι χώρες των περισσότερων από εσάς έχουν καταστραφεί λόγω των πρακτικών που εφαρμόζουν τα Ηνωμένα Έθνη.

» Τα Ηνωμένα Έθνη υποτίθεται πως πρέπει να σταματούν τις εισβολές και όχι να τις ενθαρρύνουν και να τις χρηματοδοτούν».

Πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη περισσότερο από όλους είναι σε εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο. Η εισβολή είναι χωρίς προηγούμενο και προκειμένου να είναι politically correct δεν κάνουν απολύτως τίποτα».

Έκανε μάλιστα και ειδική αναφορά στην Ελλάδα λέγοντας ότι «το 54% των κρατουμένων στις Ελληνικές φυλακές είναι παράνομοι μετανάστες».

Για το κλίμα της ομιλίας είχαν προϊδεάσει οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αν και δεν θέλησαν να ανοίξουν όλα τα χαρτιά τους. Ανέφεραν πάντως πως η ομιλία του θα σκιαγραφήσει την παγκόσμια θεώρησή του ενώ αναλυτές ανέμεναν να προβάλλει τον εαυτό του ως έναν «παγκόσμιο ειρηνοποιό». Εξάλλου διακαής πόθος του ήταν και παραμένει το Νόμπελ Ειρήνης.

Protothema.gr