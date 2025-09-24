Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 30 αγνοούνται στην Ταϊβάν, μετά από κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στην ανατολική πλευρά του νησιού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε την Τρίτη, όταν ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) έπληξε την περιοχή, προκαλώντας την υπερχείλιση ποταμού και εγκλωβίζοντας εκατοντάδες κατοίκους.

A dam collapsed in Taiwan after heavy rains from Super Typhoon Ragasa caused massive flooding.



Watch more video: https://t.co/rbcWNC5nA4 pic.twitter.com/zngNQX2xpI September 24, 2025

Στην κομητεία Χουαλιέν, περίπου το 60% του πληθυσμού των 8.500 κατοίκων –δηλαδή 5.200 άνθρωποι– κατέφυγαν σε υψηλότερους ορόφους σπιτιών, εφαρμόζοντας «κάθετη εκκένωση», ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους εγκατέλειψαν την περιοχή και φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες.

Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν για κύματα καταιγίδας έως και πέντε μέτρων. Στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ έχουν εκκενωθεί ήδη 370.000 άνθρωποι, καθώς οι αρχές μιλούν για «καταστροφική» κατάσταση.

Heavy rain from the super typhoon Ragasa caused a dam in Hualien Country to overflow and flood the nearby region, carrying cars and people along with it.



Several people were injured and over 7,000 people were evacuated in Taiwan. pic.twitter.com/yCWqf8dGD8 — Sky News (@SkyNews) September 23, 2025

Στο Χονγκ Κονγκ, οι κάτοικοι έσπευσαν να προμηθευτούν βασικά είδη, αδειάζοντας τα ράφια των σούπερ μάρκετ από ψωμί, λαχανικά, κρέας και στιγμιαία noodles, ενώ οι τοπικές αρχές κάλεσαν τον κόσμο να παραμείνει ασφαλής στα σπίτια του.

Ο τυφώνας Ραγκάσα έχει χαρακτηριστεί από τη μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας ως «Βασιλιάς των Καταιγίδων» και αναμένεται να κινηθεί τις επόμενες ημέρες προς το βόρειο Βιετνάμ, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους.

Super Typhoon Ragasa, with winds up to 220 km/h (137 mph), nears Guangdong. Hong Kong halts most flights, urges residents to stay indoors. Ragasa has hit N. Philippines and may impact China, HK & Taiwan. pic.twitter.com/cYwJcRLqZk September 23, 2025

Στη νότια Κίνα, ιδιοκτήτες καταστημάτων τοποθέτησαν σακιά με άμμο μπροστά από τις εισόδους τους, ενώ κάτοικοι σε χαμηλές παραθαλάσσιες περιοχές εκφράζουν ανησυχία για τις παλιρροϊκές εξάρσεις.

Ο τυφώνας έπληξε και απομακρυσμένο νησί στις βόρειες Φιλιππίνες τη Δευτέρα, όπου τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε, ενώ χιλιάδες οικογένειες είχαν ήδη απομακρυνθεί προληπτικά. Σχολεία και κυβερνητικά γραφεία έκλεισαν σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μανίλα.

