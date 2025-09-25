Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στην αυριανή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα καταγγείλει τους ηγέτες που αναγνώρισαν πρόσφατα παλαιστινιακό κράτος, επαναλαμβάνοντας πως η ίδρυση ενός τέτοιου κράτους «δεν πρόκειται να συμβεί».

Μιλώντας στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θα παρουσιάσει «την αλήθεια του Ισραήλ, των στρατιωτών και του έθνους μας». Κατηγόρησε συγκεκριμένους ηγέτες ότι «αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές και αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα κράτος στην καρδιά της Γης του Ισραήλ».

Σε βάρος του Νετανιάχου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε το Νοέμβριο 2024 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πρόσφατες αναγνωρίσεις, όπως από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, «δεν δεσμεύουν το Ισραήλ» και χαρακτήρισε τις αποφάσεις αυτές «επαίσχυντη συνθηκολόγηση μπροστά στην παλαιστινιακή τρομοκρατία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα έχει στην Ουάσινγκτον την τέταρτη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, θα συζητήσει «τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούν οι νίκες μας» αλλά και «την ανάγκη να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου: την επιστροφή των ομήρων, τη νίκη κατά της Χαμάς και τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έκανε χθες λόγο για νέο «σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα», το οποίο παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ επιθυμεί «να βάλει γρήγορα ένα τέλος» στη σύγκρουση, ενώ οι συμμετέχουσες χώρες εξέφρασαν την ελπίδα να εργαστούν με τον ειδικό απεσταλμένο για να μελετήσουν το σχέδιο.

