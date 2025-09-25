Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 11 μέλη δύο οικογενειών στην πόλη Ζαουάιντα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, όπου αεροσκάφη βομβάρδισαν κτίριο διαμερισμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο για το περιστατικό, ωστόσο ανακοίνωσε ότι μέσα στις τελευταίες 24 ώρες χτύπησε 170 στόχους σε όλη τη Γάζα, πλήττοντας, όπως ανέφερε, «τρομοκρατικές υποδομές» που χρησιμοποιούνταν από μαχητικές οργανώσεις για επιθέσεις κατά στρατιωτών. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται βαθιά μέσα στην Πόλη της Γάζας.

Τα ισραηλινά άρματα μάχης έχουν εισβάλει στην πόλη, στο πλαίσιο επιχείρησης που, σύμφωνα με το Ισραήλ, στοχεύει στην εξάλειψη της Χαμάς μετά τη φονική επίθεση της οργάνωσης τον Οκτώβριο του 2023. Ωστόσο, η εκστρατεία έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και ανθρωπιστική κρίση, με εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η Πόλη της Γάζας αποτελεί το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, ενώ πολλοί άμαχοι δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για να καταφύγουν.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αναμένει «καθοριστική πρόοδο» για τη Γάζα μέσα στις επόμενες ημέρες, έπειτα από την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου 21 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ σε ηγέτες κυρίως μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη.

Ο Νετανιάχου αναμένεται αύριο, Παρασκευή, να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί με τον Τραμπ. Προτού αναχωρήσει από το Ισραήλ, δήλωσε ότι θα καταγγείλει τους ηγέτες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε δύο Παλαιστίνιους ως υπόπτους για τρομοκρατία στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα δύο Παλαιστινίους στην Ταμούν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε ο στρατός λέγοντας πως οι δύο άνδρες προετοίμαζαν επιθέσεις.

Σε κοινή επιχείρηση, ειδικές μονάδες της αστυνομίας των συνόρων, της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας και του στρατού «εξάλειψαν έναν τρομοκρατικό πυρήνα που σχεδίαζε επικείμενη επίθεση», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τον στρατό, συμμετείχαν στην προετοιμασία «επιθέσεων με σφαίρες και εκρηκτικά» και συνδέονταν με τον Ισλαμικό Τζιχάντ, ένοπλο παλαιστινιακό κίνημα που είναι σύμμαχος της Χαμάς.

Ο στρατός πρόσθεσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτήριο όπου είχαν καταφύγει προτού τους σκοτώσει.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο των δύο ανδρών, του Μοχάμεντ Σουλεϊμάν, 29 ετών, και του Αλάα Τζουντάτ, 20 ετών, τα πτώματα των οποίων εξακολουθούν να βρίσκονται, όπως είπε, στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων.

«Φαίνεται πως υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ (των ειδικών δυνάμεων) και αυτών των νεαρών ανδρών, που οδήγησε τελικά στον θάνατό τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της Ταμούν Σαμίρ Μπισάρατ.

Διευκρίνισε πως οι δύο άνδρες είχαν συγγενική σχέση.

