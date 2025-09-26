Αεροσκάφος Boeing 737 της Qantas Airways που εκτελούσε πτήση από το Σίδνεϊ προς τη Νέα Ζηλανδία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Όκλαντ, έπειτα από ένδειξη για καπνό στον χώρο των αποσκευών.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 156 επιβάτες. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση, αν και στην καμπίνα δεν υπήρχαν σημάδια καπνού.

Όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του αεροδρομίου τέθηκαν σε συναγερμό μέχρι την ασφαλή προσγείωση του αεροπλάνου. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου επανήλθε γρήγορα στην κανονικότητα, με μικρές μόνο καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Σύμφωνα με την Qantas, οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι δεν υπήρξε φωτιά στον μπροστινό χώρο των αποσκευών. Οι μηχανικοί της εταιρείας θα επιθεωρήσουν το αεροσκάφος για να διαπιστώσουν την αιτία του περιστατικού.