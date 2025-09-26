Δεκατρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Ελιζέ, ο Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα φυλακιστεί, έπειτα από την καταδίκη του σε ποινή πέντε ετών για την υπόθεση Καντάφι.

Στις 13 Οκτωβρίου ο Σαρκοζί έχει κληθεί από την Οικονομική Εισαγγελία για να ενημερωθεί για τους όρους του εγκλεισμού του. Η κράτησή του αναμένεται σε «σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», όπως ανέφερε δικαστική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, με ανώτατο όριο τις 13 Φεβρουαρίου.

Αν και ο δικηγόρος του, Ζαν Μισέλ Νταρουά, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ο τόπος φυλάκισης, το RTL μετέδωσε ότι έχει προετοιμαστεί κελί στη φυλακή Santé του Παρισιού, στο «τμήμα ευάλωτων ατόμων». Η πτέρυγα αυτή, που προορίζεται για δημόσια πρόσωπα, είναι απομονωμένη από το υπόλοιπο κατάστημα και διαθέτει ξεχωριστό προαύλιο.

Η φυλακή Santé έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και οι κρατούμενοι της πτέρυγας VIP στεγάζονται σε μονόκλινα κελιά με ντους, ενώ μπορούν να αποκτήσουν τηλεόραση με μηνιαία συνδρομή 14 ευρώ και να χρησιμοποιούν τηλέφωνο. Οι ίδιοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα και να μαγειρεύουν στο κελί τους.

Σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ο Σαρκοζί θα είναι μόνος στο κελί του για λόγους ασφαλείας. «Ο στόχος είναι να προστατευθεί η σωματική του ακεραιότητα, γεγονός που επιβάλλει τον έλεγχο όλων των επαφών του», ανέφεραν.

Η Figaro, ωστόσο, αναφέρει ότι θεωρητικά ο Σαρκοζί μπορεί να φυλακιστεί σε οποιοδήποτε Κέντρο Κράτησης στην περιοχή Ιλ ντε Φρανς.

Παρά τις ειδικές συνθήκες, σωφρονιστικοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία εισαγωγής, με καταγραφή, έλεγχο ταυτότητας και παραλαβή προσωπικών αντικειμένων, πριν από τη μεταφορά στο κελί.

