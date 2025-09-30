Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» κηρύχθηκαν τα νησιά Ίμπιζα και Φορμεντέρα, λόγω της καταρρακτώδους βροχής που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο σχολείων και παραλιών για λόγους ασφαλείας, ενώ οι πολίτες έλαβαν μηνύματα προειδοποίησης ώστε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν υπόγειους χώρους και περιοχές κοντά σε νερό.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, στην Ίμπιζα καταγράφηκαν βροχοπτώσεις που έφτασαν τα 200 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Στους δρόμους επικρατεί χάος, με λασπόνερα και συντρίμμια να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία, ενώ δεκάδες βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν την ένταση της κακοκαιρίας.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 130 κλήσεις για πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και υπερχείλιση ποταμών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στρατιωτική μονάδα από τη Μαγιόρκα αναμένεται να μεταφερθεί στα νησιά για ενίσχυση.

Αργότερα το απόγευμα, η Aemet μείωσε το επίπεδο συναγερμού από «κόκκινο» σε «πορτοκαλί». Η νέα αυτή κακοκαιρία πλήττει την Ισπανία σχεδόν έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους.

Protothema.gr