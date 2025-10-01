Ο δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι κατηγόρησε σήμερα την Daily Mail ότι προσέλαβε ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του διαδόχου πρίγκιπα Γουίλιαμ το 2003.

Ο Χάρι, μαζί με άλλες επτά διασημότητες –ανάμεσά τους ο Έλτον Τζον και η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ– έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον του εκδοτικού ομίλου Associated Newspapers (ANL), στον οποίο ανήκει η εφημερίδα, κατηγορώντας τον για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τους. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η Daily Mail έκανε χρήση παράνομων μεθόδων, όπως υποκλοπές τηλεφωνικών κλήσεων, πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία και καταφυγή σε ντετέκτιβ, για ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκαν την περίοδο 1993-2011 αλλά και το 2018.

Κατά την ακροαματική διαδικασία που διεξήχθη σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ενόψει της δίκης που θα γίνει τον Ιανουάριο, ο δικηγόρος των εναγόντων, Ντέιβιντ Σέρμποουν, παρουσίασε στοιχεία για ρεπορτάζ της εφημερίδας με τίτλο «Πέρα από την Αφρική», το οποίο δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2003, λίγο πριν από τα 21α γενέθλια του Γουίλιαμ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «πολλές λεπτομέρειες» του άρθρου δείχνουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομους τρόπους.

🚨 Lawyers for Prince Harry dragged his brother into his legal battle with the Daily Mail’s publisher as they submitted details of investigators’ invoices to the High Court on Wednesday.



Read more: https://t.co/CzA5J08aFt pic.twitter.com/N1Nm97JiQg — The Telegraph (@Telegraph) October 1, 2025

Ως αποδεικτικά στοιχεία επικαλέστηκε λογαριασμούς ιδιωτικών ντετέκτιβ, με ημερομηνία 25 Αυγούστου 2003, που αναφέρονταν στο πάρτι, καθώς και αναφορές σε τηλεφωνικά δεδομένα συνδεδεμένα με το όνομα Κάθριν Μίντλετον.

Ο ANL έχει απορρίψει στο σύνολό τους τις κατηγορίες, με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι τα στοιχεία της άλλης πλευράς κατατέθηκαν «με μεγάλη καθυστέρηση».

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν ο σύζυγος του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, και η ηθοποιός Σάντι Φροστ, ενώ οι υπόλοιποι παρακολούθησαν τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρι.

iefimerida.gr