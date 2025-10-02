Μια πρωτοφανής κινητοποίηση σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περισσότεροι από 800 στρατηγοί και ναύαρχοι κλήθηκαν στη Βιρτζίνια, για να ακούσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να παρουσιάζουν τη νέα στρατηγική για τις Ένοπλες Δυνάμεις στην «MAGA εποχή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε από τη βάση πεζοναυτών στο Κουάντικο, περιγράφοντας έναν «πόλεμο από μέσα», κάνοντας λόγο για εσωτερικούς εχθρούς που –όπως είπε– δεν διαφέρουν από ξένες απειλές. Η τοποθέτησή του προκάλεσε ανησυχία για τον επανακαθορισμό της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εντεινόμενη χρήση της Εθνοφρουράς ως μέσου αντιμετώπισης εσωτερικών αναταραχών.

Ο Χέγκσεθ παρουσίασε μια σειρά μέτρων που, όπως υποστήριξε, αποσκοπούν στην αποκατάσταση του «ήθους του πολεμιστή», καταργώντας «υπερβολικούς κανόνες εμπλοκής» και βάζοντας τέλος στην «πολιτική ορθότητα». Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν αυστηρά τεστ φυσικής κατάστασης δύο φορές τον χρόνο για όλα τα στελέχη, ακόμη και για ανώτατους αξιωματικούς, καθώς και περιορισμούς στην τοποθέτηση γυναικών σε μάχιμες θέσεις.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, σε υψηλούς τόνους, κάλεσε τα στρατεύματα να απαντούν «όπως θέλουν» σε περιπτώσεις παρενόχλησης ή επίθεσης από διαδηλωτές, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα των συνεπειών. Παράλληλα, στήριξε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, η Ουάσινγκτον και το Μέμφις, χαρακτηρίζοντας περιοχές όπως το Σικάγο και η Βαλτιμόρη «πιθανά πεδία εκπαίδευσης» για τον στρατό.

Η διοίκηση Τραμπ επεξεργάζεται, σύμφωνα με τη Washington Post, μέτρα αυξημένου ελέγχου πίστης, όπως συμφωνίες εμπιστευτικότητας και χρήση ανιχνευτών ψεύδους για τα στελέχη, σε μια προσπάθεια «στεγανοποίησης» του στρατεύματος.

Η προσέγγιση αυτή έχει προκαλέσει έντονη κριτική από τους Δημοκρατικούς, που κατηγορούν τον πρόεδρο ότι επιχειρεί να μετατρέψει τον στρατό σε προσωπικό μηχανισμό αστυνόμευσης και πολιτικής επιρροής. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους ανησυχούν για τη χρήση της Εθνοφρουράς ως μέσο εκφοβισμού πολιτικών αντιπάλων.

Απόστρατοι αξιωματικοί, όπως ο στρατηγός Μπάρι ΜακΚάφρεϊ, μίλησαν για μια «μανιωδώς κομματική» και «ασυνάρτητη» ομιλία, ενώ αναλυτές σημειώνουν ότι η νέα στρατηγική σηματοδοτεί μια σαφή προσπάθεια διάχυσης της κουλτούρας MAGA στον αμερικανικό στρατό, με σημαντικές πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις.

