Η Ουάσινγκτον εισέρχεται σε μία από τις σοβαρότερες κυβερνητικές κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς το πρώτο shutdown μετά από σχεδόν επτά χρόνια βρίσκεται σε ισχύ, αφήνοντας τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες χωρίς χρηματοδότηση. Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι οι μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων θα ξεκινήσουν εντός 48 ωρών, εάν δεν βρεθεί λύση.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί ανταλλάσσουν κατηγορίες για το αδιέξοδο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε σπάνια εμφάνιση στον Λευκό Οίκο, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «παίζουν πολιτικά παιχνίδια» και κάλεσε σε άμεσο άνοιγμα της κυβέρνησης. Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιττ, δήλωσε πως «οι μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας θα ξεκινήσουν εντός δύο ημερών», τονίζοντας ότι η ευθύνη βαραίνει τους Δημοκρατικούς.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικανούς ότι επιχειρούν να «εκβιάσουν» το κόμμα του με ένα ανεπαρκές σχέδιο χρηματοδότησης.

Η βασική διαφωνία αφορά τη χρηματοδότηση παροχών υγείας για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν εγγυήσεις για τη συνέχιση των προγραμμάτων, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί, που ελέγχουν τα δύο σώματα του Κογκρέσου αλλά όχι την απαιτούμενη πλειοψηφία των 60 ψήφων στη Γερουσία, επιμένουν σε προσωρινή συμφωνία με τα σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν τους αντιπάλους τους ότι θυσιάζουν τη λειτουργία του κράτους για «κοστοβόρα προνόμια» που θεσπίστηκαν την περίοδο της πανδημίας, ενώ ο Βανς υποστήριξε, χωρίς στοιχεία, ότι τα οφέλη επεκτείνονται και σε μετανάστες χωρίς χαρτιά – ισχυρισμό που οι Δημοκρατικοί απορρίπτουν.

Η αβεβαιότητα πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Εκτιμάται ότι περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι –το 40% του συνόλου– θα τεθούν σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών. Αν και στο παρελθόν οι εργαζόμενοι λάμβαναν αναδρομικά τους μισθούς τους, αυτή τη φορά το ενδεχόμενο μόνιμων απολύσεων παραμένει ανοιχτό.

Οι «απαραίτητοι» εργαζόμενοι, όπως στρατιωτικοί και συνοριοφύλακες, συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς μισθό. Εθνικά πάρκα κλείνουν, τουριστικές υπηρεσίες αναστέλλονται και η καθυστέρηση δημοσίευσης κρίσιμων οικονομικών δεικτών προκαλεί αναταράξεις σε αγορές και επιχειρήσεις.

Προοπτική παρατεταμένης κρίσης

Η Γερουσία διέκοψε τις εργασίες της χωρίς να επιτευχθεί συμβιβασμός, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων προγραμματίζει ψηφοφορία για το ρεπουμπλικανικό σχέδιο την Παρασκευή. Μέχρι τότε, η απειλή ενός shutdown μεγαλύτερης διάρκειας και κόστους από εκείνο του 2018 παραμένει ορατή.

