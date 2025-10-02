Δύο αεροπλάνα της Delta Airlines συγκρούστηκαν σε διάδρομο τροχοδρόμησης του αεροδρομίου LaGuardia στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Delta Air Lines σημειώθηκε «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτανε από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης 5155 της Endeavor, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Ρόανοουκ της Βιρτζίνια. Η Endeavor είναι θυγατρική της Delta.

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 μ.μ. τοπική ώρα όταν το φτερό της πτήσης 5155 ήρθε σε επαφή με την άτρακτο της πτήσης 5047. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι αεροσυνοδός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η πτήση 5155 μετέφερε 32 άτομα, 28 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, ενώ η πτήση 5047 μετέφερε 61 άτομα, 57 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

Ένας παραγωγός του CBS News που επέβαινε στην πτήση 5047 κατέγραψε βίντεο με κινητό τηλέφωνο από τη ζημιά στο φτερό του άλλου αεροπλάνου. Στο βίντεο, o πιλότος ακούγεται μέσω της ενδοεπικοινωνίας να λέει στους επιβάτες ότι «φαίνεται σαν να υπάρχει ένα αεροσκάφος που συγκρούστηκε μαζί μας».

Η αιτία της σύγκρουσης είναι άγνωστη προς το παρόν. «Δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου», δήλωσε η Αρχή Λιμένων για το περιστατικό.

Η Delta σε ανακοίνωση δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

