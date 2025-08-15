Δύο αεροσκάφη της EasyJet συγκρούστηκαν το πρωί της Παρασκευής (15/8) στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησης προς τον διάδρομο απογείωσης, με αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των πτήσεων.

Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 6:30 το πρωί, όταν τα δύο αεροπλάνα, που είχαν προορισμό το Παρίσι και το Γιβραλτάρ, ακούμπησαν τα φτερά τους ενώ κατευθύνονταν προς τον διάδρομο απογείωσης. Ακολούθησε επιστροφή στις θέσεις στάθμευσης, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Two EasyJet planes collided wing-to-wing while taxiing at Manchester Airport, forcing a brief halt to flights.



No injuries reported, but passengers faced delays as safety checks were carried out. #ManchesterAirport #EasyJet pic.twitter.com/gMOhmvQf6R August 15, 2025

Μία επιβάτιδα της πτήσης προς Γιβραλτάρ περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας ότι «ένιωσαν ολόκληρο το αεροσκάφος να τρέμει», συγκρίνοντας τη σύγκρουση με τροχαίο. Όπως ανέφερε, στο σημείο βρέθηκαν οχήματα της πυροσβεστικής και συνεργεία ασφαλείας, ενώ οι επιβάτες περίμεναν στο εσωτερικό έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το περιστατικό. Η εταιρεία γνωστοποίησε πως οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έλαβαν κουπόνια για αναψυκτικά και προγραμματίστηκαν άλλα αεροσκάφη για την εκτέλεση των πτήσεων.

protothema.gr